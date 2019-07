Mutmaßliche Vergewaltigung in Mülheim: Kinderknast? Nein danke!

Osnabrück. Nach dem erschütternden Vergewaltigungsfall einer jungen Frau in Mülheim kocht die Debatte um die Strafmündigkeit von Kindern und Jugendlichen hoch. Aber sollte man straffällig gewordene Kinder unter 14 wirklich vor Gericht bringen?

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Mülheim erschüttert die Republik. Die Tatverdächtigen sind minderjährig, drei von ihnen sind 14, zwei sogar erst zwölf Jahre alt und damit nicht strafmündig. Das wirft Fragen auf: Darf ein Rechtsstaat es zulassen, dass Täter, und seien sie auch jung, nicht belangt werden? Müsste man das Alter der Strafmündigkeit senken? Was macht es mit Opfern, wenn Peiniger ungeschoren davonkommen? Die Debatte darüber ist verständlich, doch sie führt in die falsche Richtung.

Zum einen gibt es gute Gründe, weshalb Kinder nicht strafmündig sind. Sie sind noch nicht in der Lage, für Unrecht, das sie begangen haben, einzustehen. Auch besonders drastische Fälle ändern daran nichts. Erst 2017 lehnte der Bundestag eine Petition zu diesem Thema ab. Begründung: „Die (...) Ausbildung gewisser intellektueller Fähigkeiten mögen heute zwar eher erfolgen als zu früheren Zeiten. Dies gilt aber nicht entsprechend für die Herausbildung sozialer Kompetenz und Verantwortlichkeit.“

Zweitens wirken gerade bei jungen Tätern strafrechtliche Mittel oft wenig positiv. Warum also sollte man einen Kinderknast wollen, wenn solche Strafen nicht helfen?

Nicht zuletzt ist es ein Irrglaube, dass Kindern für ihre Taten keine Konsequenzen drohen. Dafür zuständig sind jedoch Eltern und Jugendämter, nicht Justizbeamte. Und das ist auch richtig so.