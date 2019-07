CO2-Ausstoß sollen unter anderem auch durch Emissionshandel eingeschränkt werden. Foto: Julian Stratenschulte

Kiel. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel empfiehlt neben dem bestehenden Emissionshandel ein zusätzliches System in Europa. Kernthese: Nur so lassen sich die Pariser Klimaziele erreichen.