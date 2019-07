Brinkhaus: Keine Mehrheit für Bodentruppen in Syrien MEC öffnen

Ein Bundeswehrsolda bei einer Übung im Irak. Foto: Michael Kappeler/Archiv

Berlin. Der deutsche Beitrag zum Kampf gegen den IS in Syrien reicht den USA nicht. Sie bitten die Bundesregierung um mehr militärische Unterstützung. Washington erwartet noch in diesem Monat eine Antwort.