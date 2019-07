Heiratsmarkt zahlt besser als Arbeitsmarkt

Osnabrück. Nehmen wir einmal kurz an, das Entgelttransparenzgesetz würde perfekt funktionieren: Dann könnte jede Frau beim Arbeitgeber nachfragen, was der Kollege im gleichen Job verdient. Die Antwort bringt ihr jedoch wenig. Und tatsächlich ist die Wurzel des Problem der ungleichen Bezahlung eine andere. Ein Kommentar.

Würde eine Frau ihren Anspruch durchsetzen und erfragen, was denn der männliche Kollege im gleichen Job verdient, bekäme sie zur Antwort, dass die Bezahlung ganz ähnlich ist. Das zugegeben arbeitgebernahe, aber seriöse Institut der Deutschen Wirtschaft hat einen Unterschied bei der Bezahlung von gerade mal zwei Prozent errechnet.

Diese Antwort brächte der Kollegin wenig, sie müsste ihren Arbeitgeber im Ernstfall wegen der zwei Prozent verklagen, denn einen automatischen Ausgleich sieht das Gesetz nicht vor. Zudem funktioniert das Gesetz wegen jeder Menge Ausnahmen vom Auskunftsanspruch ohnehin schlecht.

Was aber bleibt, ist die generell schlechtere Bezahlung typischer Frauenberufe. Auch kümmern sich immer noch überwiegend die Frauen um Kinder oder pflegebedürftige Eltern. Und der Heiratsmarkt bezahlt die Frauen besser als der Arbeitsmarkt: So hatten noch vor drei Jahren 19 Prozent der verheirateten Frauen gar kein eigenes Einkommen, 63 Prozent haben weniger als 1000 Euro im Monat verdient. Die Alterssicherung und die Existenzgrundlage vieler Frauen sind somit elementar an das Einkommen des Mannes gekoppelt.

Das Problem ungleicher Bezahlung rührt also ganz tief an den Fundamenten der Gesellschaft, eine Große Koalition könnte daran etwas ändern. Das Recht auf Auskunft über das Gehalt des Kollegen täuscht aber Fairness nur vor und ändert rein gar nichts.