Atomabkommen mit Iran in Gefahr: Trauerspiel auf allen Ebenen

Seit gut einem Jahr verschärft sich der Streit zwischen den USA und Iran mehr und mehr. Ende Juni 2019 verabschiedet US-Präsident Donald Trump (hier mit Vize Mike Pence (rechts) und Finanzminister Steven Mnuchin) weitere Sanktionen, die Reaktionen aus Teheran lassen nicht lange auf sich warten. Foto: Mandel Ngan/AFP

Osnabrück. Der Streit zwischen den USA und dem Iran erreicht eine neue, besorgniserregende Stufe: Nun will das Regime am Golf über die erlaubte Grenze hinaus Uran anreichern. Damit rückt die viel befürchtete Atombombe in den Bereich des Möglichen. Und jetzt?