Berlin/Hannover . Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will, dass Pflegefachkräfte besser verdienen und fordert einen Mindestlohn von 14 Euro. Kritik kommt von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sowie aus Niedersachsen: Sozialministerin Carola Reimann (SPD) erklärte Spahn für nicht zuständig, zudem sei der Betrag 14 Euro „aus der Luft gegriffen".

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will, dass Pflegefachkräfte mindestens 2500 Euro im Monat verdienen. Im ARD-Interview forderte er am Freitag einen Mindestlohn von 14 Euro in der Branche. Derzeit beträgt er 11,05 Euro in Westdeutschland und 10,55 Euro in Ostdeutschland. Zuletzt hatte die Linke einen Mindestlohn in der Pflege von 14,50 Euro gefordert.

Gerade in der Altenpflege verdienten Zigtausende Pflegekräfte zum Teil deutlich weniger als 2.500 Euro, sagte der Minister laut dem Sender. Er sprach sich dafür aus, beim Mindestlohn künftig zwischen Pflegefachkräften und Hilfskräften zu differenzieren. Denkbar wäre aus seiner Sicht auch, den Mindestlohn regional zu unterscheiden.

Bessere Bedingungen, höhere Löhne

Die Bundesregierung hatte sich im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege" mit den wichtigsten Akteuren der Branche darauf verständigt, dass Pflegekräfte künftig von besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen profitieren sollen. Mitte Juni beriet das Kabinett einen Gesetzentwurf, in dem zwei Möglichkeiten eröffnet werden, um dieses Ziel zu erreichen: Spahn und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordern von der Branche einen Tarifvertrag, den das Bundesarbeitsministerium dann für allgemeinverbindlich erklären kann. Alternativ könnte die zuständige Mindestlohnkommission höhere Lohnuntergrenzen beschließen und die Bezahlung in der Altenpflege insgesamt anheben.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte Spahn: „Der Arbeitsmarkt liegt in Verantwortung von Bundesminister Heil", sagte Vorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Spahn sei aber in der Pflicht zu erklären, wie die berechtigten Lohnsteigerungen finanziert werden sollten. Die Pflegebedürftigen seien am Limit und könnten die weiteren Kosten nicht tragen. „Auch kann es anständige Gehälter unter 16 Euro pro Stunde in der Altenpflege nicht geben."



Auch der Präsident der Arbeitgeberseite im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, Rainer Brüderle, kritisierte, Spahn mache seine Hausaufgaben nicht. Er müsse sich festlegen, ob er höhere Beiträge in der Pflegeversicherung, mehr Steuermittel in der Pflege oder höhere Belastungen für Pflegebedürftige wolle. „Der Bundesgesundheitsminister wirft eine völlig willkürlich gegriffene Zahl in den Raum, die weder spezifiziert noch wirtschaftlich fundiert ist", so Brüderle weiter. Solche Vorgaben entwerteten die Arbeit der künftigen Kommission, in der Fachleute über höhere Löhne beraten sollen.

Deutliches Lohngefälle

Zwischen Alten- und Krankenpflegekräften gibt es ein deutliches Lohngefälle. Das mittlere Bruttoentgelt vollzeitbeschäftigter Fachkräfte in der Krankenpflege lag 2017 bei 3314 Euro pro Monat. Das mittlere Bruttoentgelt vollzeitbeschäftigter Altenpflegefachkräfte war mit 2746 Euro hingegen um einiges geringer. Das mittlere monatliche Bruttoentgelt von Krankenpflegehelfern betrug 2494 Euro, das von Altenpflegehelfern 1.944 Euro.

Reimann für Tarifverträge

Auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann kritisierte Spahn für seinen Vorstoß. „Das ist mal wieder komplett neben dem Verfahren und neben dem Prozess“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Hannover. Zudem sei der Betrag von 14 Euro „aus der Luft gegriffen“, dasselbe gelte für einen älteren Vorstoß Spahns, bei dem er 2500 Euro brutto als Mindestlohn vorgeschlagen habe. „Das sind alles Dinge, die gibt der Bundesgesundheitsminister nicht vor“, sagte Reimann. Sie sieht die Zuständigkeit bei Spahns SPD-Ministerkollegen Hubertus Heil: „Ganz ehrlich fände ich es besser, wenn es Tarifverträge gäbe. Das heißt, es muss einer verhandelt werden auf Bundesebene, der dann allgemein verbindlich erklärt werden kann durch den Bundesarbeitsminister. Das ist meine favorisierte Lösung“, sagte Reimann. Die SPD-Politikerin sieht in dem Vorschlag einen typischen Spahn. Zuletzt sei das „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ ein „Frontalangriff“ auf die AOKs im Lande gewesen.



Gemeinsame Aktion in Niedersachsen

Die SPD-Ministerin gab am Freitag in Hannover den Startschuss für eine „Konzertierte Aktion Pflege“ (Kap.Ni) auf Landesebene. Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Kommunalverbände und private Pflegeanbieter sollen dabei zusammen mit der Landesregierung Vorschläge zur Verbesserung der Pflege im Land erarbeiten. Die möglichen Handlungsfelder reichen dabei von digitalem Arbeiten über Bürokratieabbau bis hin zur Unterstützung der Pfleger durch Roboter. Die Kommunalverbände warben dafür, Pflegediensten ähnlich wie Handwerkern Sonderparkgenehmigungen auszustellen. Bei einer Pflegekonferenz im Herbst sollen konkrete Ergebnisse vereinbart werden.

LAG-Vorsitzender Loth: „Auf dem richtigen Weg“

Sowohl Kassen als auch Pflegeanbieter gaben sich gesprächsbereit, nachdem sich beide Seiten zuletzt oft vor dem Schiedsgericht unter anderem über die Höhe der Wegegelder gestritten hatten. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Franz Loth, Caritasdirektor der Diözese Osnabrück und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW). Die Pflege brauche Zuspruch, gesellschaftliche Wertschätzung und auch „Zaster“, sagte Loth. „Wir müssen an ganz vielen Schrauben drehen“, kündigte der LAG-Vorsitzende an.

Bei den umstrittenen Wegegeldern hofft Reimann auf Berlin: Bis Jahresende solle es für die Vergütung der Fahrten bundeseinheitliche Vorgaben geben. „Das kann für Niedersachsen nur gut sein“, sagte Reimann. Bislang liege das Land bei der Höhe der Wegegelder auch nach einer massiven Erhöhung bundesweit auf den hinteren Plätzen. (Mit KNA)