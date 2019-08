Osnabrück. Etwa jedes zweite deutsche Unternehmen will sein Engagement in Afrika verstärken. Das geht aus dem jüngsten AHK World Business Outlook hervor. Demnach wollen 52 Prozent der befragten deutschen Firmen auf dem Nachbarkontinent mehr investieren - rund acht Prozentpunkte mehr als im Herbst 2018. Trägt die Politik der Bundesregierung also erste Früchte?

„Auch der deutsch-afrikanische Handel ist in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 im Vorjahresvergleich um kräftige 12,7 Prozent gestiegen. Damit wachsen die Märkte in Afrika weiterhin überdurchschnittlich im weltweiten Vergleich“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben unserer Redaktion. Er betont, deutsche Firmen seien „sehr an Geschäftsmöglichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent interessiert“.

Für die Zukunft erwarten die Kammern, „dass die Wirtschaftsleistung Afrikas auch in den Jahren 2019 und 2020 mit knapp vier Prozent kontinuierlich stärker wachsen wird als die Weltwirtschaft“.



Seit geraumer Zeit versucht die Bundesregierung die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika mit Nachdruck voranzutreiben. Die Stärkung der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen stehen in dem Bemühen, die Ursachen von Flucht und Migration zu bekämpfen, um so den wachsenden Einwanderungsdruck auf Europa in den nächsten Jahrzehnten zu mindern.

Pakte für mehr Wachstum und neue Jobs

Grundlage ist der von den G-20-Staaten vor zwei Jahren ins Leben gerufene „Compact with Africa“ und der „Marshall-Plan für Afrika“. Sie sollen unter anderem die Rahmen- und Investitionsbedingungen für privatwirtschaftliches Engagement verbessern. Reformpartnerschaften hat Deutschland bislang mit Tunesien, Ghana und der Elfenbeinküste abgeschlossen.

Prognosen der Weltbank zufolge wird sich Afrikas Bevölkerung bis 2050 auf an die 2,9 Milliarden Menschen verdoppeln; rund 56 Millionen Menschen würden in dieser Zeit auswandern. Deutschlands Unternehmen sehen in der steigenden Bevölkerungszahl auch eine Chance: Die demographische Entwicklung bringe „enormes Wachstumspotenzial und damit auch große Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit sich“, betonte DIHK-Geschäftsführer Wansleben.

Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) berichtet von einer „großen Nachfrage“ hiesiger Firmen nach Beratung mit Blick auf mögliche Geschäfte auf dem Nachbarkontinent.

Auch Mittelständler werden langsam mutiger

„Wir registrieren steigendes Interesse deutscher Mittelständler an afrikanischen Märkten. Auf der Suche nach zuverlässigen Partnern für das Afrikageschäft wenden sie sich aktiv an den BVMW“, heißt es auf Anfrage seitens des Verbandes. Besonders gefragt sei die direkte Kontaktvermittlung an Partner vor Ort, die die Märkte kennen und Interesse an geschäftlicher Zusammenarbeit haben.

Im Oktober vergangenen Jahres hat der Verband das Netzwerk „Mittelstandsallianz Afrika“ ins Leben gerufen. „Wir wollen kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland die Vorzüge des afrikanischen Kontinents näherbringen. Afrika darf nicht chinesischen Investoren und der Großindustrie überlassen werden“, sagte Mittelstandspräsident Mario Ohoven unserer Redaktion.

Gemeinsam mit afrikanischen Mittelstandsverbänden wolle man "ein Netzwerk des Vertrauens schaffen, das unseren Mitgliedern hilft, Afrika besser zu verstehen, Chancen zu erkennen und die richtigen Partner für ihre Geschäfte zu finden".

Inzwischen arbeitet der Verband mit lokalen Partnern in Ägypten, Kamerun, Senegal, Gambia, Nigeria, Elfenbeinküste, Kenia, Mauritius, Marokko sowie Niger, Tansania und Ghana zusammen. Aktuell unterstütze man so zum Beispiel Projekte im Bereich Transporthubschrauber, Vebrennungsanlagen und Container Sonderbau.

Förderung der Außenwirtschaft



Deutschland unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas über eine verstärkte Außenwirtschaftsförderung. Noch sei es aber zu früh, mögliche Investitionseffekte allein auf diese Maßnahmen zurückzuführen, heißt es in Berlin.



Erst kürzlich hatte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, im Gespräch mit unserer Redaktion gefordert, Investitionen europäischer Firmen in Afrika stärker öffentlich abzusichern und sie so zu mehr Engagement auf dem Kontinent jenseits des Mittelmeeres zu bewegen.

Das Thema Finanzierung ist aber nicht das einzige Hemmnis für Investitionen in Afrika. Deutsche Unternehmen sehen sich im Afrika-Geschäft zudem mangelnder Rechtssicherheit oder widrigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen gegenüber. Diese sind nur langfristig von den einzelnen Ländern zu lösen.

Inzwischen haben mehr als 1800 deutsche Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent eigene Niederlassungen; die deutschen Direktinvestitionen dort betrugen 2017 rund 11,5 Milliarden Euro.