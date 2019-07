Berlin. Österreichs Totalverbot des Unkrautvernichters Glyphosat ärgert die Bundeslandwirtschaftsministerin. "Das wird rechtliche Klagen nach sich ziehen", sagte die CDU-Politikerin im Interview mit unserer Redaktion.

Im Ringen um ein Tierwohl-Label will Klöckner weiter auf eine freiwillige Lösung setzen und wirft ihren Kritikern Blockade vor. Eines ihrer drängenden Anliegen ist die Gesundheitsförderung von Kindergarten- und Schulkindern. Im Interview erläutert sie, wie sie hier vorankommen will.

Das Gespräch im Wortlaut:

Frau Klöckner, nach jahrelangem Vorlauf wollen Sie für ein „Tierwohl“-Label sorgen. Von mehreren Bundesländern, von vielen Bauern, von SPD und CSU wird ein verpflichtendes Label samt Herkunftskennzeichnung gefordert. Kommen Sie Ihren Kritikern entgegen?

Das bisherige Vorgehen und die Kriterien für die einzelnen Stufen für mehr Tierwohl wurden mit den zuständigen Abgeordneten über Monate gemeinsam entwickelt. Der Gesetzesentwurf ist bei der Europäischen Kommission notifiziert. Bereits kommendes Jahr können die ersten gekennzeichneten Produkte in den Supermarktregalen liegen.

Dafür müsste Ihr Gesetzentwurf erstmals in Kabinett...

Nun wird blockiert unter einem Vorwand, der am Ende zu Lasten der Tiere geht. Wer ein national verpflichtendes Kennzeichen möchte, der spielt nämlich nicht nur auf Zeit, der nimmt das Scheitern bewusst in Kauf. Denn die europarechtlichen Hürden sind enorm, eine solche Regelung darf ausländische Produkte nicht diskriminieren und soll deutsche Produzenten nicht benachteiligen. Das ist eigentlich nicht zu machen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Maut sollte hier mahnendes Beispiel sein. Ebenso die unzweideutige Einschätzung aus Brüssel: Eine solche nationale Kennzeichnung muss auf freiwilliger Basis gemacht werden. Das ist gerade wieder bestätigt worden. Deshalb haben die Niederlande und Dänemark sich erfolgreich für den Kennzeichnungsweg entschieden, den wir auch gehen möchten.

Anzeige Anzeige

"Freiwillig" reicht wirklich aus?

Ich verstehe das Anliegen derer, die etwas Verpflichtendes wollen. Deshalb sollten wir national den ersten, schnell machbaren Schritt für mehr Tierwohl gehen - das ist der freiwillige Weg. Und im kommenden Jahr werde ich eine europaweit verpflichtende Kennzeichnung zum Thema unserer EU-Ratspräsidentschaft machen. Wer eine analoge Kennzeichnung wie bei Eiern will, darf nicht vergessen, dass das nur EU-weit geht. Kurzum, wer zügig mehr Tierwohl erreichen will, der geht nicht auf die lange und rechtlich fragliche Fahrt eines national verpflichtenden Tierwohlkennzeichens. Wie gesagt: Dänemark und die Niederlande haben es vorgemacht, und da sitzen Leute, die sich wie wir ausgiebig Gedanken mit der EU-Ebene gemacht haben. Dort setzt man aus den gleichen Gründen wie wir auf ein Label, das wie das Biosiegel eine Positivkennzeichnung für Produkte ist, die über dem gesetzlichen Standard liegen. Nach klaren, verbindlichen Kriterien. So sieht der Verbraucher auf einen Blick, wo wirklich mehr Tierwohl drin steckt. Die Einhaltung des gesetzlichen Standards mit der Auszeichnung „mehr Tierwohl“ verpflichtend zu kennzeichnen, wäre natürlich Augenwischerei. Man zeichnet ja auch niemanden mit dem goldenen Lenkrad dafür aus, dass er an der roten Ampel hält.

Wann können die Verbraucherinnen und Verbraucher denn mit dem Label rechnen?

Wir wollen so schnell wie möglich für mehr Tierwohl sorgen. Unser Zeitplan sieht vor, dass bereits im kommenden Jahr die ersten Produkte mit dem Tierwohlkennzeichen im Regal stehen werden. Umso unverständlicher daher die Forderung, einen europarechtlich fraglichen Weg zu gehen. Da schiebt man ein „Mehr“ an Tierwohl auf die lange Bank. Es gibt Kreise, die wollten von Anfang an nicht mehr als bisher fürs Tierwohl tun, die freuen sich natürlich über jede Blockade und hoffen insgeheim darauf, dass wir mit einem wie jetzt geforderten verpflichtenden Tierwohlkennzeichen vielleicht sogar in Brüssel scheitern. Den Tieren und der Zukunftsfähigkeit der Tierhaltung in Deutschland hilft das dann natürlich nicht. Wir alle wissen, wie die gesellschaftlichen Debatten laufen.

Also lenken Sie erstmal nicht ein?

Perspektivisch, das habe ich deutlich gemacht, ist ein europaweit verpflichtendes Tierwohlkennzeichen die beste Lösung. Noch einmal: Die Einführung eines solchen EU-weit verbindlichen Labels werde ich zum Thema der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 machen. Der erste Schritt ist aber das staatliche, freiwillige Kennzeichen wie wir es geplant haben.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert, „Gesundheitsförderung“ zum Schulfach zu machen. Reichen die Anstrengungen der Schulen noch nicht aus, damit sich Schülerinnen und Schüler gesünder ernähren?

Die Stärkung der Ernährungskompetenz bereits in jungen Jahren ist wesentlicher Baustein meiner Politik für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr - oder Klärchen und Klara. Deshalb habe ich auch die Studie ‚Ernährungsbezogene Bildungsarbeit in Kitas und Schulen‘ in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse nun vorliegen.

Wie sehen sie aus?

Deutlich wird, dass das Thema Ernährungsbildung durchaus in den Lehr- und Bildungsplänen der Bundesländer verankert ist. Das ist gut und wichtig. Um das entsprechende Wissen aber auch an die Kinder und Jugendlichen zu vermitteln, müssen die Lehrkräfte und Pädagogen mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet werden. Die Wissenschaftler kommen zum Schluss, dass hier Nachholbedarf besteht.

Wo?

Konkret führen sie an, dass die notwendigen ernährungsbezogenen Inhalte nicht in allen Studiengängen vorhanden sind, in der Ausbildung für Erzieher gar nur ein Randthema darstellen und einige Lehrmaterialien fachliche Mängel aufweisen. Entscheidend, so die Studie, ist es daher, das Angebot an Fortbildungen auszubauen und besser zu kommunizieren. Da sind zunächst die Länder gefordert, aber auch wir als Bund engagieren uns. Mit meinem Ministerium bin ich beispielsweise gemeinsam mit dem Bundeszentrum für Ernährung, BZfE, dabei, ein Konzept zu erarbeiten, um die Ernährungsbildung voranzubringen. Ziel ist, dass möglichst viele Kinder hiervon profitieren, sich Kompetenzen aneignen und gesünder aufwachsen. Und somit auch Nahrungsmittel und deren Erzeugung mehr wertschätzen.

Die Kultusministerkonferenz warnt davor, die Schulen zu überfrachten und die Eltern aus der Verantwortung zu entlassen...

Eine ausgewogene Ernährung gerade unserer Kleinsten ist der Schlüssel für ein gesundes Leben. Denn Übergewicht wird häufig ein Leben lang mit sich getragen, von Kindesbeinen an. Die aktuellen Zahlen geben daher Anlass zur Besorgnis: In Deutschland sind über 15 Prozent der drei bis 17-Jährigen übergewichtig – etwa ein Drittel davon sogar fettleibig. Das begünstigt Herz-Kreislauferkrankungen oder auch Diabetes. Die Vermittlung von Ernährungswissen zu Hause, aber eben auch in der Kita oder Grundschule durch Erzieher und Lehrkräfte ist daher entscheidend. Denn immer mehr Kinder werden in Tageseinrichtungen betreut, nehmen dort auch regelmäßig ihre Mahlzeiten ein. Hier setzen wir als Ministerium an und fördern Ernährungsbildung - theoretisch wie praktisch. Durch mehr und bessere Aus- und Fortbildung der Lehr- und Fachkräfte einerseits. Aber auch durch eine stärkere Unterstützung der Vernetzungsstellen Kita- und Schulverpflegung. Unsere Finanzierungsmittel habe ich jüngst verdoppelt. Die Vernetzungsstellen setzen sich für eine flächendeckende Anwendung des Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein, machen ein gutes Essen für die Kinder möglich und attraktiv. Das ist auch bezahlbar.

Qualifikation von Lehrern und Betreuern, aktuelles Lehrmaterial: Sind hier vor allem die Länder gefragt, oder muss auch der Bund mehr für die Prävention tun?



Bildung ist zunächst Ländersache und soll es auch bleiben. Durch konkrete Angebote unterstützen wir aber. Mit dem BZfE entwicklen wir moderne, aktuelle Lehrmaterialen und stellen diese zur Verfügung. Das Angebot weiten wir stetig aus. Im Austausch mit den Ländern arbeiten wir daran, wie Ernährungsbildung verstärkt in die Ausbildung, ins Studium und in Fortbildungen untergebracht werden kann. Daneben bin ich in der Umsetzung meiner Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für weniger Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten. Erstmals ist es gelungen, die Wirtschaft auf konkrete Reduktionsziele zu verpflichten. So reduzieren wir beispielsweise den Zuckergehalt in Frühstückscerealien um 20 Prozent, in Erfrischungsgetränken um 15 Prozent und in Kinderjoghurts um 10 Prozent – auch das ist Prävention. Genauso wie ein einfaches, verständliches Nährwertkennzeichen, das ich empfehlen werden. Die Verbraucher müssen schnell und ohne Studium der Ernährungswissenschaften erkennen können, was in einem Lebensmittel drin steckt. Damit vereinfachen wir die Entscheidung am Supermarktregal und machen die gesunde zur leichten Wahl.

Österreich verbietet den Einsatz von Glyphosat. Bundesumweltministern Svenja Schulze (SPD) sieht darin Rückenwind für die Pläne der Großen Koalition. Wird Deutschland also dem österreichischen Weg folgen?

Österreich hat zwar den Vorstoß gemacht, wohlwissend, dass innerhalb der EU bis 2022 Glyphosat aber zugelassen ist. Ein Totalverbot wird rechtliche Klagen nach sich ziehen. Wir arbeiten deshalb in Deutschland an einer schrittweisen Minimierung der Anwendung und an Alternativen, sodass nach Auslaufen der Zulassung in der EU einem Komplettausstieg nichts im Wege steht.