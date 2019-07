Berlin. Nach den Lehrern sind Linke und Journalisten dran: Die AfD richtet ein neues Meldeportal ein, über das Daten zu linksextremistischen Straftaten gesammelt werden sollen. Auch kritische Berichterstatter geraten ins Visier.

Die AfD hat ein bundesweites Onlineportal zur Erfassung angeblich linker Vorfälle gestartet. Dort sollen tatsächliche oder vermeintliche Straftaten mutmaßlicher Linksextremisten zusammentragen und veröffentlicht werden. Auf der am Donnerstag freigeschalteten Seite "blicknachlinks.org" wolle die Partei auch über Ideologie, Netzwerke und Geldgeber linksextremistischer Organisationen informieren, kündigten die Vize-Fraktionschefin im Bundestag, Beatrix von Storch, sowie der Berliner Fraktions- und Landesvorsitzende Georg Pazderski an.

Experte warnt vor Meldeportal

Kritiker befürchten durch das Meldeportal eine Diffamierung und Ächtung politischer Gegner, die dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Robert Lüdecke von der Amadeo-Antonio-Stiftung warnte am Donnerstag, dass die Webseite dazu diene, antifaschistisches Engagement zu diffamieren und "Hass zu schüren". Die dort veröffentlichten Zahlen und Vorfälle sollte man nicht ungeprüft übernehmen. Es sei eine bekannte Strategie der AfD, "dass Fälle und Äußerungen aus dem Kontext gerissen werden", so der Experte. Auch Lüdecke sieht in der Veröffentlichung einen Zusammenhang mit dem Lübcke-Mord. Die AfD stehe aktuell unter Druck. "Sie werden alles daran setzen, den Fokus der Debatte wieder zu verschieben."

Die AfD kritisiert auch die Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt und vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. Ein Ex-Mitarbeiter der Stiftung wird verdächtigt, Anfang des Jahres das Auto eines AfD-Politikers angezündet zu haben.

"Zwischenfälle" mit Linksextremisten melden

Füttern will die AfD ihr Portal, das zunächst vom Berliner Landesverband finanziert wird, unter anderem mit Erkenntnissen aus offiziellen Statistiken, parlamentarischen Anfragen auf Bundes- und Länderebene, Pressemeldungen und "selbstrecherchierten Informationen".

Auch Bürger werden aufgerufen, "Zwischenfälle" mit Linksextremisten zu melden. Diese würden aber nicht ungeprüft online gestellt, versicherten die AfD-Politiker. Vorher werde ihr Wahrheitsgehalt verifiziert, etwa mit Hilfe der AfD-Kreisverbände. Ein Redakteur betreue das Portal.

Bislang findet sich auf der Seite "Blick nach Links" zum Beispiel ein Artikel namens "Sozialistische Sümpfe in der Berliner Verwaltung" über das Antifaschistische Pressearchiv. Außerdem gibt es etwa einen Text über einen Angriff auf eine Polizeiwache in Leipzig sowie die "sozialistischen" Forderungen von Juso-Chef Kevin Kühnert.

"Wir starten jetzt den Kampf gegen Links." Beatrix von Storch

"Rot-Grün-dominierte Gesinnungsjournalisten" als Ziel

Gegen Linksextremisten werde zu wenig getan. "Der linke Gesinnungsterror wird in Deutschland nicht nur geduldet, er wird subventioniert auf Kosten der Steuerzahler", behauptete von Storch und forderte, Fördergeld für Initiativen zu streichen, die aus AfD-Sicht Linksextremisten unterstützen. Ziel sei nun, "die Dimension linker Gewalt und Hetze" aufzuzeigen, sagte Pazderski. "Wir sind in einer Situation, wo massiv Stimmung und Hass gegen die AfD gepredigt wird." Er habe den Eindruck, dass die anderen Parteien das teils mit Schadenfreude hinnähmen. Zumindest in Teilen der Bevölkerung herrsche eine Stimmung nach dem Motto "Was von links kommt, wird hingenommen, was von rechts kommt, wird verdammt".



Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) reagierte empört auf die Freischaltung der Internetseite. "Damit sollen kritische Journalisten an den Pranger gestellt und eingeschüchtert werden", kritisierte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Als Ziele der Beobachtung werden in einer Mitteilung der AfD unter anderem auch "Rot-Grün-dominierte Gesinnungsjournalisten" genannt. Überall erinnerte an fingierte Todesanzeigen, mit denen Rechtsextremisten im Ruhrgebiet kritische Journalisten hätten einschüchtern wollen.

Nicht nur die neue Diffamierungsplattform sei geschmacklos, sondern auch der zeitliche Zusammenhang mit Drohbriefen gegen Journalisten in Dortmund. "Die Initiatoren des Portals gebärden sich wie geistige Brandstifter rechtsextremer Gewalt."

Statistik zu Gewalttaten

Laut Verfassungsschutzbericht gingen 2018 in Deutschland 19.409 Straftaten auf das Konto von Rechtsextremisten, darunter 1088 Gewaltdelikte. Dem standen 4622 Taten mit linksextremistischem Hintergrund gegenüber, davon 1010 Gewalttaten.

In Berlin weist die Polizeistatistik für das Vorjahr 1766 Straftaten von Rechtsextremisten aus, darunter 125 Gewaltdelikte. Zudem registrierte die Polizei 1223 linksextremistische Straftaten, darunter 288 Gewalttaten.

Im September 2018 begann die AfD auch damit, Meldeportale anzulegen, über die Lehrer an den Pranger gestellt werden konnte. Initiator war die AfD-Fraktion aus der Hamburgischen Bürgerschaft. Die von der Kultusministerkonferenz scharf kritisierten Lehrer-Meldeportale der AfD waren auch in der Partei nicht unumstritten.

