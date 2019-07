Berlin. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist zu einer Reise nach Brasilien aufgebrochen, um sich dort für ein Ende der Regenwald-Rodung einzusetzen. "Effektiver Klimaschutz wird nur international funktionieren", sagte er im Interview mit unserer Redaktion.

Ohne Erfolge im Kampf gegen die Erderwärmung werde es bald "viele Millionen Klimaflüchtlinge" geben, warnte der CSU-Politiker: "Erst stirbt die Pflanze, dann das Tier, und dann der Mensch."

Empört zeigte sich der Minister über das Schicksal der Flüchtlinge in Lybien und forderte eine sofortige Rettungsaktion von EU und Vereinten Nationen.

Das Interview im Wortlaut:

Herr Müller, Sie sind zur Brasilien-Reise aufgebrochen. Was wollen Sie dort erreichen?

Deutschland und Brasilien arbeiten seit langem eng zusammen, gerade bei Klimapolitik und nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung. Die Programme zum Umweltschutz und speziell zum Schutz des Regenwalds wollen wir ausweiten. Ganz besonders drängend ist es, die illegale Brandrodung des Regenwalds zu stoppen. Ich werde mit der neuen brasilianischen Regierung und mit lokalen Organisationen besprechen, wie wir das schaffen können.

Brasiliens Präsident Bolsonaro wirft Europa eine „Umweltpsychose" vor und fördert den Raubbau an der Natur. Wie kann das Land zum Partner im Klimaschutz werden?

Die Entwicklungen der vergangenen Monate machen uns Sorgen, insbesondere die Aussetzung des Amazonas-Fonds, den wir mit Norwegen finanzieren und der eine ganz wichtige Rolle für den Schutz des brasilianischen Regenwalds spielt. Das macht meine Reise umso dringlicher. Ich werde in Brasilien deutlich machen, dass Europa großes Interesse an Partnerschaft und Austausch hat.

Die EU hat gerade ein Abkommen mit den Mercosur-Staaten geschlossen und will mehr Rindfleisch aus Südamerika importieren. Wird das die Rodung des Regenwaldes nicht noch beschleunigen?

Das gilt es zu verhindern, indem wir sicherstellen, dass Soja für den Export und als Futtermittel für Export-Rinder zertifiziert wird. Es sollte nur noch Soja verwendet werden, das nachweislich ohne illegale Brandrodung von Regenwald angebaut wurde.

Für die Bundesregierung ist der Klimaschutz zum Kernanliegen geworden. Gibt es wirksamen Klimaschutz, ohne dass jemand hierzulande dafür bezahlen muss?

Effektiver Klimaschutz wird nur international funktionieren. Zwölf Prozent des globalen CO2-Ausstoßes werden durch Rodung von Regenwaldflächen verursacht – sechsmal so viel wie die gesamten deutschen CO2-Emissionen. Das ist ein Verbrechen an der Natur. Betroffen sind neben Brasilien vor allem Indonesien und das Kongo-Becken in Afrika. Ich kämpfe deswegen für entwaldungsfreie Lieferketten mit diesen Ländern. Das bekommen wir aber nur hin, wenn wir etwas anbieten. Allen voran müssen wir den lokalen Bevölkerungen, vor allem den indigenen Gruppen, alternative Einkommensquellen erschließen. Regenwälder und Ozeane sind die größten CO2-Speicher des Planeten. Ohne Wald gibt es keine Pflanzen, ohne Pflanzen gibt es kein menschliches Leben.

Klimaschutz in Deutschland ist also letztlich nicht entscheidend?

Das habe ich nicht gesagt. Auch bei uns brennen die Wälder. Der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. Die Trockenheit ist dramatisch. Aber der gewaltige CO2-Ausstoß durch die brennenden Regenwälder verschärft die Lage von Tag zu Tag. Befeuert wird das durch den Konsum hierzulande. In jedem Waschmittel, in jedem Haarshampoo und vielen anderen Alltagsprodukten steckt Palmöl aus Indonesien. Und fast jedes Schwein oder Rind, das bei uns auf dem Grill landet, wurde mit importiertem Soja gefüttert, für das in Lateinamerika Wald vernichtet wurde. Wer das Klima schützen will, muss seinen Konsum ändern.

Nochmal nachgehakt: Wie streng wird das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung?

Um die Pariser Ziele einzuhalten, brauchen wir ein Gesetz, das alle Sektoren einbezieht. Aber ohne eine Verstärkung der internationalen Bemühungen greift auch das viel zu kurz. Wichtig ist, dass mir für den BMZ-Haushalt 500 Millionen Euro zusätzlich für klimawirksame Investitionen in Afrika zugesagt wurden. Diese Zusage muss eingelöst werden. Ich werde damit ein Technologieförderprogramm für erneuerbare Energien in Afrika anstoßen. Der afrikanische Kontinent darf nicht der schwarze Kontinent der Kohle werden, sondern wir müssen alles daran setzen, dass Afrika der grüne Kontinent der erneuerbaren Energien aus Sonne, Wasser und Biomasse wird. Die Ressourcen sind im Überfluss vorhanden. Wenn wir nicht umsteuern, entstehen in Afrika hunderte neue Kohlekraftwerke, um die Haushalte mit Strom zu versorgen. Weltweit sind derzeit 1.000 Kohlekraftwerke in Bau oder Planung. Wir müssen den internationalen Klimaschutz viel stärker in den Fokus nehmen.

Die AfD kritisiert den Begriff des Klimaflüchtlings. Treibt die Erderwärmung wirklich schon viele Menschen in die Flucht?

An der äthiopisch-somalischen Grenze habe ich viele Klimaflüchtlinge getroffen. Dort regnet es seit drei Jahren nicht mehr. Der Tschadsee ist nahezu ausgetrocknet. Millionen Menschen in der Region sind bedroht, weil Dürren zunehmen. Prognosen sagen, wenn die Erderwärmung ungebremst weitergeht, könnten bis 2050 weltweit viele Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. Wird es heißer als 50 Grad und fällt kein Regen, stirbt erst die Pflanze, dann das Tier, und dann der Mensch.

In Libyen werden Flüchtlingslager angegriffen. Schiffe mit Bootsflüchtlingen dürfen in Europa nicht mehr an Land. Wer einen Hafen anlegt, wird festgenommen. Wie kann das in einer EU passieren, die sich noch als Wertegemeinschaft versteht?

Wir diskutieren seit Jahren eine europäische Lösung. Die neue EU-Kommission muss sofort handeln. Notwendig ist eine gemeinsame humanitäre Initiative von Europa und Vereinten Nationen zur Rettung der Flüchtlinge auf libyschem Boden. Die Menschen in den dortigen Elendslagern haben die Perspektive, in den Camps durch Gewalt oder Hunger zu sterben, auf dem Rückweg in der Wüste zu verdursten oder im Mittelmeer zu ertrinken.

Das Schicksal der Menschen ist seit Jahren bekannt…

Es ist möglich, die Menschen aus den Lagern zu evakuieren und sicher in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Wir bieten Programme an, um Flüchtlinge in Mali, in der Sahelzone, im Senegal und in Westafrika wieder zu integrieren. Wir dürfen keinen Tag länger abwarten. Und wir brauchen eine Übereinkunft zur Seenotrettung. Die EU-Mission „Sophia" ist beendet, das heißt im Klartext: Die EU hat ihre Scheinwerfer ausgeschaltet. Aber wollen wir zulassen, dass das Mittelmeer endgültig das Meer des Todes wird und wir wegschauen? Die neue EU-Kommission muss auch hier eine neue Initiative starten, um die Mittelmeeranrainer zu unterstützen, und darf nicht länger auf ein Einvernehmen aller EU-Mitglieder warten. Die Zahl der neu ankommenden Bootsflüchtlinge ist auf ein Zehntel gefallen. Es wäre unwürdig, wenn die Länder, die dazu bereit sind, diese Menschen nicht aufnehmen könnten!