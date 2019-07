UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert alle Konfliktparteien dazu auf, sich an geltendes humanitäres Recht zu halten. Foto: Justin Lane/epa

New York. Es ist ein entsetzlicher Angriff auf Unschuldige in einem Land ohne Regeln oder Ordnung: Das Massaker an Migranten wirft ein Schlaglicht auf den verheerenden Bürgerkrieg in Libyen. Die UN schließen nicht aus, dass es ein Kriegsverbrechen war.