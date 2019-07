Straßburg. Der Italiener David-Maria Sassoli ist im zweiten Wahlgang zum neuen EU-Parlamentspräsidenten gewählt worden.

Der italienische Sozialdemokrat David Sassoli ist am Mittwoch zum neuen Präsidenten des Europaparlaments gewählt worden. Der 63-jährige ehemalige Fernsehjournalist wird Nachfolger des italienischen Christdemokraten Antonio Tajani. Er setze sich gegen drei Mitbewerber durch, darunter die deutsche Grüne Ska Keller.

"Das Parlament muss das Haus der europäischen Demokratie sein", sagte Sassoli in seiner Bewerbungsrede am Mittwoch im Plenum in Straßburg. Er werde sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass das Parlament respektiert werde.

345 Abgeordnete stimmten in der zweiten Wahlrunde für Sassoli; eine Mehrheit von 334 war erforderlich. Sassoli wird in den kommenden zweieinhalb Jahren das EU-Parlament leiten.

Mehr Infos in Kürze