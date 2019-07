Brüssel. Paukenschlag im EU-Personalpoker: Ursula von der Leyen ist als Kandidatin für den EU-Kommissionvorsitz gesetzt.

Einigung in der EUCO-Runde: Ratspräsident Donald Tusk twitterte das ausgehandelte Personalpaket.

Demnach soll die deutsche Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin werden, der belgische Ministerpräsident Charles Michel Tusk-Nachfolger und Ratspräsident, die französische IWF-Chefin Präsidentin der EZB und der spanische Außenminister Josep Borrell Außenbeauftragter.

Damit sind für die beiden mächtigsten EU-Institutionen Frauen nominiert. Offen ist noch der Posten des EU-Parlamentspräsidenten.

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber hatte zuvor seinen Rückzug erklärt. Sein Sprecher twitterte am Dienstagabend, Webers "Reise" als Spitzenkandidat ende hier:



Die 28 Staats- und Regierungschefs stehen unter Zeitdruck, weil sich am Dienstag das neue Europaparlament konstituierte und es am Mittwoch seinen neuen Präsidenten wählen will. Gegen 18 Uhr deutete Tusk an, dass sich eine Lösung anbahne:



Von der Leyen ist nach dpa-Informationen Teil eines neuen Personaltableaus, das Tusk in Vorgesprächen getestet hatte. Dieser Vorschlag habe offenbar auch die Unterstützung von Frankreich und Spanien, hieß es. Ob es von einer ausreichenden Mehrheit der 28 Staaten mitgetragen wird, war aber zunächst offen.

Nach Informationen mehrerer Medien kursiert seit längerem der Name Ursula von der Leyen in Brüssel, wenn es um die Frage des obersten Postens geht.



ZDF-Korrespondent Stefan Leifert umreißt auf Twitter von der Leyens Chancen und was sie für den Posten qualifiziere:

Bisher stand noch nie eine Frau an der Spitze der EU-Kommission. Ein EU-Vertreter sagte, mit der Nominierung einer weiblichen Kommissionspräsidentin könne dem Europaparlament der Verzicht auf die Forderung schmackhaft gemacht werden, einer der Spitzenkandidaten bei der Europawahl solle neuer Kommissionschef werden.



Osteuropäer unterstützen von der Leyen

Der Sprecher von Ungarns Ministerpräsident Victor Orban sicherte auf Twitter von der Leyen die Unterstützung der vier Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, zu.



Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der 23 Jahre für die SPD im Europaparlament saß und vor Antonio Tajani dessen Präsident war, wetterte gegen die Lösung von der Leyen für den wichtigen Kommissionsvorsitz. Sie sei die "schwächste Ministerin" und ihre Wahl würde das noch junge Prinzip der Spitzenkandidaten beerdigen.

Bei der Europawahl 2014 wurden die EVP und SPE stärkste Fraktionen. Ihre Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker und Martin Schulz teilten sich daraufhin die Posten Kommissionspräsident und Parlamentspräsident auf. Bei den Europawahlen 2019 verloren die beiden Fraktionen zusammen ihre absolute Mehrheit, was die Mehrheitsfindung für Entscheidungen – angefangen mit den EU-Spitzenposten – offensichtlich extrem erschwert.

Wegen schwieriger Vorgespräche musste der offizielle Gipfel-Beginn um drei Stunden auf 14 Uhr verschoben werden. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte auf Anfrage: "Wir kommentieren keine Namen und Zwischenstände."