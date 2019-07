Brüssel. Paukenschlag im EU-Personalpoker: Geht es nach den Plänen von EU-Ratspräsident Donald Tusk, soll Ursula von der Leyen EU-Kommissionschefin werden. Das melden mehrere Medien übereinstimmend.

Die Beratungen zu den EU-Top-Posten laufen auf Hochtouren. Nach Informationen mehrerer Medien kursiert seit längerem der Name Ursula von der Leyen in Brüssel, wenn es um die Frage des obersten Postens geht. Ein Plan des derzeitigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk sieht vor, von der Leyen zur Kommissionspräsidentin zu machen. Außerdem soll der belgische Premierminister Charles Michel Ratsvorsitzender werden – und somit Nachfolger von Tusk.

ARD-Korrespondent Markus Preiß fasst das Personalpaket in einem Tweet zusammen:

Das Amt des EU-Ratspräsidenten soll an den belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel gehen. Der derzeitige EU-Vizepräsident der EU-Kommission Maroš Šefčovič soll EU-Außenbeauftragter werden. Über das Personaltableau wurde bei den laufenden Verhandlungen in Brüssel noch nicht abschließend entschieden. Wegen schwieriger Vorgespräche musste der offizielle Gipfel-Beginn um drei Stunden auf 14 Uhr verschoben werden. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte auf Anfrage: "Wir kommentieren keine Namen und Zwischenstände."



Weber wohl endgültig aus dem Rennen

Ob sich Tusk mit seinem Plan durchsetzen kann, ist derzeit noch unklar. In seiner Funktion als EU-Ratschef koordiniert Tusk die Gespräche in Brüssel. Sicher scheint hingegen, dass die ursprünglich vorgesehenen Spitzenkandidaten der EU-Parteien keine Chance mehr haben. "Alle drei Spitzenkandidaten sind tot", sagte ein EU-Diplomat zu Focus-Online. Zur absehbaren Kritik des EU-Parlaments an dieser Verfahrensweise kommentierte er: "Das Parlament hat für keinen einzigen der Kandidaten eine Mehrheit."