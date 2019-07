Osnabrück. Ob Thailand, Australien oder das Mittelmeer: Dort wo Touristen in Scharen einfallen, schaden sie der Umwelt. Sie hinterlassen Müll, verbrauchen zu viel sauberes Wasser oder greifen in die Tier- und Pflanzenwelt ein.

Negative Beispiele für die Auswirkungen des Massentourismus auf die Natur gibt es weltweit unzählige. Ein besonders extremes ist das Schicksal der philippinischen Insel Boracay. Filmfans kennen sie aus dem Hollywood-Streifen „The Beach“ mit US-Schauspieler Leonardo DiCaprio. Die gerade mal 1032 Hektar kleine Insel ist das Ziel von 5000 Touristen und 200 Booten – pro Tag. Diese haben die Korallen, den Strand und die Flora derart zerstört, dass die Regierung die Notbremse zog: Im vergangenen Jahr war Boracay sechs Monate lang für Touristen gesperrt, damit die Natur sich erholen konnte.



Dass sich die Situation vor Ort entspannt, bezweifelt Laura Jäger von Tourism-Watch, einer Abteilung des Hilfswerks „Brot für die Welt“. „Die Regierung hat den Massentourismus als Wirtschaftsfaktor jahrelang gefördert und wird nicht auf die Einnahmen verzichten wollen“, erklärt Jäger gegenüber unserer Redaktion. Doch den unkontrollierten Tourismus werde es auf Boracay nicht mehr wie bisher geben können. (Weiterlesen: Wie Top-Reiseziele versuchen, Touristenströme zu steuern)

Plastik im Mittelmeer

Auch das Lieblingsreiseziel der Deutschen, die Mittelmeerregion, leidet unter den vielen Touristen – vor allem in den Sommermonaten Juni, Juli und August. In dieser Zeit steigt das Aufkommen an Plastik dort um bis zu 40 Prozent. Jährlich landet eine halbe Million Tonnen Plastikmüll im Mittelmeer – das entspricht 33 800 Plastikflaschen pro Minute, wie die Umweltorganisation „World Wide Fund For Nature“ (WWF) in einer aktuellen Studie aufgelistet hat.



Schon ohne die vielen Touristen haben viele Mittelmeerstaaten Schwierigkeiten mit der Abfallentsorgung. Im Sommer jedoch potenziert sich das Problem, erklärt Martina von Münchhausen, beim WWF zuständig für nachhaltigen Tourismus: „Weggeworfene Sonnencremeflaschen landen im Zweifel im Meer.“ Immerhin ist ein erster wichtiger Schritt erfolgt: Das EU-Parlament hat Anfang des Jahres eine Richtlinie beschlossen, nach der Strohhalme, Trinkbecher und Besteck aus Einwegplastik ab 2021 vom europäischen Markt verschwinden sollen.

Im Urlaub wird mehr Wasser verbraucht

Der Wasserverbrauch ist ein weiteres Problem, sagt von Münchhausen. Selbst gut organisierte und auf Touristen eingestellte Inseln wie Mallorca leiden im Sommer unter Wasserknappheit. „Touristen verbrauchen durch die Poolnutzung und häufiges Duschen im Urlaub doppelt so viel Wasser wie im Alltag“, sagt von Münchhausen. Die Abwasseraufbereitung gerät dabei an ihre Grenzen. Viele Hotels müssen sich zusätzliches Wasser aus Entsalzungsanlagen liefern lassen, wenn es aus der Leitung nicht mehr fließt.

Massentourismus wächst weltweit

Und der Massentourismus wächst stetig weiter. 2017 gab es laut der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) 1,3 Milliarden weltweite grenzüberschreitende Reiseankünfte – das waren 84 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Am meisten Geld fürs Reisen geben mit 258 Milliarden US Dollar die Chinesen aus, gefolgt von der USA mit 135 Milliarden US Dollar pro Jahr. Auf dem dritten Platz weltweit standen 2017 die Deutschen; sie geben 84 Milliarden US Dollar pro Jahr aus. (Weiterlesen: Airbnb und das Milliardengeschäft mit privatem Wohnraum)

Klimakiller Flugreisen

In Verruf geraten sind zudem Flugreisen; sie gelten aufgrund der CO2-Emmissionen als sehr belastend für das Klima. Von Münchhausen rät deshalb vor allem von langen Flugreisen ab. Wen die Reiselust dennoch zu weit entfernten Zielen zieht, der sollte wenigstens mindestens drei Wochen vor Ort bleiben, statt mehrere Kurzurlaube zu planen. Zudem gebe es Möglichkeiten, den umweltschädlichen Flug zumindest ansatzweise zu kompensieren – etwa durch eine Spende für Klimaschutzprojekte, wie sie bei der Non-Profit-Organisation auf www.atmosfair.de angeboten werden.

Nachhaltigkeit funktioniert auch im Urlaub

Im Sinne des Umweltschutzes hilft es laut WWF aber auch, wenn Touristen auf nachhaltige Reiseveranstalter und Hotels achten, Verpflegung aus lokaler Produktion wählen und die Aktivitäten möglichst emissionsfrei gestalten – also auf die Quad-Tour oder den Jet-Ski-Ausflug verzichten. Das dies zu Einschränkungen führt, räumt auch WWF-Expertin von Münchhausen ein: „Der Tourist muss sich Mühe geben, es ist nicht ganz einfach.“