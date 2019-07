Demonstranten hissen im Hongkonger Parlament die Flagee der ehemaligen britischen Kolonie. Foto: kyodo

Hongkong. Der Widerstand in Hongkong gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz will nicht enden. Nun scheint Regierungschefin Lam einzulenken: Das Gesetzesprojekt für Auslieferungen an China soll beendet werden.