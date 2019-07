Ohne Ergebnis: Bundeskanzlerin Angela Merkel verlässt den EU-Gipfel. Foto: Thierry Roge/BELGA

Brüssel. Nach einem schier endlosen Verhandlungsmarathon nimmt ein neues Personalpaket für die EU-Führung Gestalt an. Enthalten ist eine dicke Überraschung - die in der Koalition in Berlin für Unmut sorgt.