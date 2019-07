Ohne Ergebnis: Bundeskanzlerin Angela Merkel verlässt den EU-Gipfel. Foto: Thierry Roge/BELGA

Brüssel. Tag drei eines Marathon-Gipfels - und zunächst keine Bewegung in Sicht: Bundeskanzlerin Merkel und ihre Kollegen suchen immer noch nach einem Kompromiss, wer in Brüssel künftig das Sagen hat. Doch dann taucht ein neuer Name für den EU-Spitzenposten auf.