Sieling befreit Rot-Grün-Rot von einem Makel

Tritt nicht wieder als Kandidat fürs Bürgermeisteramt an: Carsten Sieling (SPD). Foto: Christina Kuhaupt/dpa

Osnabrück. Rot-Grün-Rot in Bremen steht: SPD, Grüne und Linke haben sich auf einen Vertrag für eine Regierung verständigt, die aber nicht mehr von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) angeführt wird. Sieling tritt für das Amt nicht wieder an - und das ist gut so. Ein Kommentar.