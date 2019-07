Sechs Beispiele aus mehreren Jahrzehnten

Bier

1987 erlaubte der EuGH den Import von Bieren, die nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut werden. Das Gebot, wonach in Deutschland nur aus Wasser, Hopfen, Malz und Hefe gebrautes Bier verkauft werden darf, sahen die EU-Richter als ein unzulässiges Handelshindernis innerhalb der EU.

Fußball

1995 brachte der EuGH das Transfersystem im europäischen bezahlten Fußball zu Fall. Nach dem „Bosman“-Urteil dürfen Spieler nach Ablauf ihres Vertrages ohne Ablösesumme ihren Verein wechseln und so ihren Arbeitsplatz frei wählen. Zudem verbot das Gericht Beschränkungen beim Einsatz ausländischer Spieler.

Frauen

2000 entschieden Europas oberste Richter, dass auch Frauen in Deutschland Dienst an der Waffe leisten dürfen. In der Folge strich der Bundestag das Verbot aus Artikel 12 a des Grundgesetzes. Im Folgejahr rückten die ersten Soldatinnen in die Kasernen ein.

Energie

2001 hat der Gerichtshof die Bevorzugung von „Grünem Strom“ aus Alternativenergien erlaubt. Entsprechende Förderung bzw. Vergünstigungen seien keine unerlaubte staatliche Beihilfe. Das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) blieb damit unangetastet.

Recht

2007 bekräftigten die obersten EU-Richter mit einem Urteil in einem Streit über Unternehmensbeihilfen in Italien, dass EU-Recht über nationalem Recht steht. Demnach haben nationale Gerichte zwar das Recht, die Gültigkeit von Rechtsakten der EU prüfen zu lassen. Sie seien aber nicht befugt, deren Ungültigkeit selbst festzustellen.

Kirchen

2018 entschied der EuGH, dass Konfessionslosigkeit kein Grund für die Ablehnung eines Bewerbers bei einer kirchlichen Einrichtung ist. Damit wurde das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen erheblich eingeschränkt.