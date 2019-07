Bremen. Der SPD-Spitzenkandidat und Bremer Bürgermeister hat sich am Montag in einer persönlichen Erklärung geäußert.

Nach stundenlangen Verhandlungen in Bremen haben sich SPD, Grüne und Linke in der Nacht zum Montag auf den Koalitionsvertrag für eine rot-grün-rote Regierung in Bremen geeinigt. Um 1.47 Uhr hätten alle Mitglieder der Koalitionsrunde dem 140 Seitan langen Text zugestimmt, teilte die Grünen-Delegation kurz danach mit. Am Montag (14 Uhr) soll der Vertrag nun bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt werden. Dem Entwurf müssen dann noch drei Parteitage zustimmen. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Persönliche Erklärung Sielings

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) trat am Montag vor die Kameras. Er kündigte eine persönliche Erklärung an. Darin sagte er: "Nach der historischen Niederlage habe ich die Entscheidung getroffen, weiter Verantwortung zu übernehmen." Er habe alles für das "progressive Mitte-Links-Bündnis getan und "es hat sich gelohnt".

Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen sei jedoch nun der Zeitpunkt für eine Erneuerung an der Spitze des Senats gekommen. "Ich möchte den Weg frei machen." Sieling werde deshalb auf dem Landesparteitag am Samstag nicht erneut antreten.



Sieling sei es eine große Ehre gewesen, Bremen als Bürgermeister und Chef des Senats dienen zu dürfen. Der Politik wolle Sieling treu bleiben und ein Mandat in der Bremischen Bürgerschaft annehmen.

Weitere Pressekonferenz am Nachmittag

Der SPD war es in der Nacht zum Montag gelungen, sich mit Grünen und Linken auf einen Koalitionsvertrag zu einigen. Wenn die Basis aller drei Parteien diesem Vertrag nun zustimmt, steht einer rot-grün-roten Regierung in Bremen nichts mehr im Wege. Um 14 Uhr soll der Vertrag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt werden.

Bei der Pressekonferenz sollen auch Details über den Zuschnitt der nächsten Bremer Landesregierung, des Senats, mitgeteilt werden. Im Gespräch war zuletzt eine Aufstockung des Kabinetts um einen Posten auf neun Mitglieder.

Die SPD hatte die Wahl am 26. Mai verloren und das schlechteste Ergebnis seit über 70 Jahren eingefahren. Die Sozialdemokraten hatten zuvor zwölf Jahre mit den Grünen regiert, die bei der Wahl deutlich zulegen konnten. Stärkste Partei wurde erstmals die CDU. Die Grünen hatten aber Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP abgelehnt.