Trumps Coup beim James-Bond-Bösewicht

Osnabrück. Donald Trump ist ein Coup gelungen, der in die Geschichtsbücher eingeht. Doch was ist davon zu halten?

Per Twitter fragte er Nordkoreas Diktator, ob sie sich nicht an der entmilitarisierten Grenzzone Hallo sagen wollten, da er gerade auf dem Weg nach Südkorea sei. Ergebnis dieser gerade in Teilen Europas verachteten Twitter-Diplomatie: Trump hat als erster amtierender US-Präsident den Boden des Erzfeindes betreten.

Kritiker werden Trump einen billigen PR-Gag vorwerfen, der vor Naivität strotze und am Ende nichts bringen werde – außer der Anerkennung Nordkoreas als Nuklearmacht. Richtig ist natürlich: Bis zu einem Friedensabkommen und einer Lösung des Atombombenstreits ist es noch ein weiter Weg. Auch kann man kritisch fragen, wie viel Spontaneität in der Inszenierung an der symbolträchtigen Betonschwelle wirklich steckte.

Aber ist es nicht ein Erfolg an sich, wenn in einer der ältesten Konfliktregionen der Welt die Zeichen auf Entspannung stehen? Ohne Zweifel: Kim, der seine Gegner in Manier eines James-Bond-Bösewichts töten lässt, zählt zu den schlimmsten Diktatoren. Dennoch sollten die USA jede Chance nutzen, das Regime zum Einlenken zu bewegen – etwa durch Sicherheitsgarantien und Wohlstandsperspektiven. Trump ist ein unkalkulierbarer Twitter-Präsident voller Überraschungen. Das muss bei weiteren Friedensgesprächen aber kein Nachteil sein.