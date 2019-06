Berlin. Die nächste Hitzewelle steht bevor, am Sonntag werden wieder bis zu 40 Grad Celsius erwartet. Der neue Ärztepräsident ist alarmiert und fordert von Arbeitgebern, ihren Angestellten mehr Hitze-Pausen zu ermöglichen. Die Baugewerkschaft wirft Unternehmern vor, die geltenden Regeln zu brechen.

„Wichtig ist, bei großer Hitze die Schlagzahl etwas herunterzufahren und – wenn irgendwie möglich – die ein oder andere Pause extra einzulegen“, sagte Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, im Interview mit unserer Redaktion. „Arbeitgeber sollten es aus Fürsorge für ihre Mitarbeiter ermöglichen, dass bei extremer Hitze das Tempo gebremst wird.“



Rückendeckung kommt von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. „Der Appell des Ärztekammerpräsidenten ist richtig. Arbeit bei den enormen Temperaturen ist gesundheitsgefährdend“, sagte er unserer Redaktion. „Die Arbeitgeber müssen ein Signal setzen und für großzügigere Pausen sorgen.“ Die klassische Pausenregelung sei „für die extreme Hitze nicht ausgelegt“.

Verordnete lange Mittagspausen nach Vorbild der Siesta in südlichen Ländern hält Lauterbach hingegen für falsch. „Notwendig sind flexible Regelungen, damit Arbeitnehmer, die besonders der Hitze ausgesetzt sind, geschützt werden“, betonte der SPD-Politiker.





Die Gewerkschaft IG BAU beklagte, es gebe zwar Regelungen, diese würden aber von zahlreichen Bauunternehmern nicht eingehalten. „Viele stellen sich quer und ignorieren offenbar ganz bewusst die strengen Auflagen, um Kosten zu sparen“, sagte IG-BAU-Sprecher Ruprecht Hammerschmidt unserer Redaktion. „In drastischen Ausnahmefällen lässt man lieber einen Bauarbeiter umkippen, als ihm eine Flasche Wasser hinzustellen.“ Arbeitnehmer sollten sich über ihre Ansprüche informieren und diese einfordern, riet Hammerschmidt.

Die IG Metall appellierte: „Wenn die Temperaturen im Sommer in die Höhe schnellen, sollte der Arbeitgeber frühzeitig handeln“, sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. Flexiblere Arbeitszeiten und längere Pausenzeiten sollten bei großer Hitze eigentlich selbstverständlich sein. „Die Sommerhitze mag ein Naturereignis sein. Sie entlässt die Unternehmen aber nicht aus ihrer Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten.“

In Frankreich wurden bei der Hitzewelle im Jahr 2003 bis zu 15.000 Todesfälle auf die heißen Temperaturen zurückgeführt. Dies sei in Deutschland derzeit noch nicht zu befürchten, sagte Ärztekammerpräsident Reinhardt. "Unser Gesundheitssystem ist gut gerüstet. Es gibt ein dichtes Ärztenetz und noch ausreichend Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern."

Er fügte aber hinzu: "Gerade solche Wetterextreme sollten uns Warnung sein, ausreichend Betten vorzuhalten und die Krankenhauslandschaft nicht auszudünnen!"





Um die Hitze gut zu überstehen, sei es entscheidend, für ausreichend Flüssigkeitsersatz zu sorgen, sagte Reinhardt, der selbst Hausarzt ist. Dabei zu einem kühlen Bier zu greifen, sei indes gefährlich. "Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit. Und die Wärme verstärkt die toxische Wirkung des Alkohols für Gehirn und Nervenstrukturen", so der Ärztepräsident. Sein Rat: "Wird es richtig heiß, sollte man sehr bewusst mit Alkohol umgehen und am besten ganz darauf verzichten."