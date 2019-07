Nicht nur in Münster, auch in anderen Gemeinden wie hier in Ulm demonstrierten katholische Frauen gegen männerdominierte Machtstrukturen in der Kirche. Foto: dpa

Münster. Jahrelang dominierte das Thema Missbrauch die Diskussionen in der deutschen katholischen Kirche. Nun kommt ein neues hinzu: die Frauenfrage. In der Protestbewegung "Maria 2.0" machen viele Katholikinnen deutlich, dass sie die Macht der Männer nicht mehr akzeptieren wollen. Wie sieht es hinter den Kulissen der Initiative aus und was ist nach dem vielbeachteten Kirchenstreik jetzt zu erwarten? Ein Ortsbesuch.