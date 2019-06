Berlin. Fliegender Wechsel bei den Sozialdemokraten: Die Hessin Christine Lambrecht ist neue Justizministerin. Ihre Vorgängerin Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, ist auf dem Sprung nach Brüssel. Wer könnte neuer Hoffnungsträger der Genossen werden ?

Unschlüssig schaut Katarina Barley auf das pinkfarbene Bärchen, das ihr die SPD zum Abschied überreicht. Viel Mühe haben sich die Genossen nicht gegeben mit ihrer einstigen Alleskönnerin. In Plastik verpackt wirkt das Souvenir noch einfallsloser. So schnell kann es gegen, wenn sich Erwartungen nicht erfüllen.

Die Justizministerin, die sich auch in zwei anderen Ministerien bewährte, enttäuschte als SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl und muss nun in Brüssel von vorn anfangen. Immerhin einer fand lobende Worte: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt die charmante Deutsch-Britin , die während ihrer Zeit als SPD-Generalsekretärin in der Parteizentrale einst als „Elfe“ gefeiert wurde, als „tatkräftige Politikerin“.Die 50-Jährige Volljuristin habe keine Verantwortung gescheut und immer Mut gezeigt.

Die Herzen der Sozialdemokraten fliegen heute einem anderen zu: Rolf Mützenich wird bejubelt auf dem traditionellen Hoffest , weil er nach dem Blitzausstieg von Andrea Nahles als Interims-Fraktionschef eine sehr gute Figur macht. Viele Genossen wären glücklich, wenn Mützenich dauerhaft diesen Job ausfüllte. Was macht den 60-Jährigen Außenpolitiker aus Köln so besonders? Er hat eine gütige Art und ist äußerst bescheiden. So etwas ist selten im Polit-Betrieb.