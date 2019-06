Bremen. Die CDU in Bremen hat die Wahl gewonnen, aber beim Griff nach der Regierung verloren. Als Trostpreis wird Kandidat Meyer-Heder Landeschef. Die Partei dankt ihm mit einem starken Ergebnis. Doch was ist der 58-Jährige für ein Mensch?

Carsten Meyer-Heder (58) hat in der CDU eine steile Karriere gemacht – selbst wenn es nur im überschaubaren kleinsten Bundesland Bremen ist. Der IT-Unternehmer und Quereinsteiger in die Politik ist erst seit gut einem Jahr CDU-Mitglied. Als unkonventioneller Spitzenkandidat machte Meyer-Heder die Union bei der Landtagswahl Ende Mai erstmals seit über 70 Jahren zur stärksten Kraft in Bremen.

Am Donnerstag hat er sich an die Spitze des etwa 2200 Mitglieder zählenden Landesverbands wählen lassen. Die Zustimmung war groß: 98 Prozent der Delegierten stimmten für ihn. Dabei ist der Parteivorsitz nur eine Art Trostpreis, denn mit einem Einzug ins Bremer Rathaus als Bürgermeister hat es nicht geklappt. Der Wahlverlierer SPD verhandelt mit Grünen und Linken über eine Koalition.

Mann ohne typischen CDU-Lebenslauf

Doch der Vorsitz ist auch ein Zeichen, dass Meyer-Heder es ernst meint mit dem Wechsel in die Politik. „Die Aufgabe, die wir haben, ist, uns nicht entmutigen zu lassen", sagte er am Donnerstag vor den Delegierten eines Parteitags. Er sehe einen klaren Wählerauftrag, Verantwortung zu übernehmen. Dabei ließ er offen, ob er selber einen neuen Anlauf auf das Bürgermeisteramt machen werde, sagte aber: „Das Rathaus steht auch in vier Jahren noch Am Markt 21." Er schloss nicht aus, dass SPD, Grüne und Linke auch früher straucheln könnten.

Meyer-Heder hat drei schulpflichtige Kinder, ist zum zweiten Mal verheiratet und lebt in einer Patchwork-Familie. Politisch schlägt er Kapital daraus, dass er keinen typischen CDU-Lebenslauf vorzuweisen hat. „Die CDU als moderne Großstadtpartei zu profilieren, daran werden wir jetzt arbeiten", sagte er in einem Interview mit der Zeitung „Die Welt". Als junger Mann tickte der Bremer eher links, trug die Haare lang, wohnte in einer WG und spielte Schlagzeug.

Nach einer überstandenen Krebserkrankung mit Ende 20 sattelte Meyer-Heder auf Softwareentwickler um und machte sich selbstständig. Seit 1993 ist seine Unternehmensgruppe team neusta auf mehr als 1000 Mitarbeiter herangewachsen. Für den Wechsel in die Politik stieg er als Geschäftsführer aus, blieb aber Gesellschafter.

Ein Macher und Problemlöser

Auch in der Politik wollte er der Macher, der Problemlöser bleiben. Darauf war seine Kampagne zugeschnitten, die von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrem Generalsekretär Paul Ziemiak aufmerksam verfolgt wurde. Sogar seinen Glatzkopf setzte der Zwei-Meter-Mann selbstironisch als Markenzeichen ein. „Klare Birne. Klare Worte. Klare Ziele", hieß es auf Plakaten. Inhaltlich war der Kandidat aber nicht immer sattelfest. Die moderne Kommunikation „mit Augenzwinkern" wolle er auch an der Parteispitze fortsetzen, kündigte er an.

Nach der Wahl hatte Meyer-Heder auf ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP gehofft. Die Bremer CDU kam der Ökopartei deshalb in Fragen von Klimaschutz weit entgegen. „Die CDU muss grüner werden", sagte er in dem „Welt"-Interview. Nachhaltigkeit sei ein Kernthema der Union. Wenn die CDU ihr Profil bei Umwelt und Klima nachschärft, könnte der neue Mann aus Bremen eine Rolle spielen.

Meyer-Heders schneller Sprung an die Parteispitze wäre nicht möglich gewesen, wenn der Landesvorsitzende Jörg Kastendiek nicht wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl gestorben wäre. Kastendiek galt als Urheber der Idee, auf den Quereinsteiger zu setzen. „Jörg hat sich getraut, mich als Kandidaten aufzustellen", sagte Meyer-Heder. Nun ist er der Nachfolger im Parteiamt, während die Bürgerschaftsfraktion auch in der neuen Wahlperiode von Thomas Röwekamp geführt wird.