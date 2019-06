Berlin. Terroranschläge und G20-Krawalle hatten den Fokus in den vergangenen Jahren auf die Gefahr durch Islamisten und Linksextremisten gelenkt. Der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen mutmaßlichen Neonazi hat das schlagartig geändert.

Wie groß die rechtsextreme Szene ist, zeigt der neue Verfassungsschutzbericht. Hat die Regierung das Terror-Risiko von Rechts unterschätzt?

"Es besteht eine hohe Gefährdungslage", sagt Innenminister Horst Seehofer (CSU), als er am Donnerstag an der Seite von Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang den Bericht vorstellt. Seehofer sprach von einem "neuen Höchststand".



24.100 Rechtsextremisten hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz Ende 2018 auf dem Radar. Seit 2014 wächst die Zahl, allein im vergangenen Jahr kamen 100 hinzu. Und fast die Hälfte von ihnen stuft der Inlandsgeheimdienst als gewaltbereit ein.

Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten stieg um 3,2 Prozent, darunter sechs versuchte Tötungsdelikte. Alarmierend nannte Seehofer, dass die Anhänger der Szene eine "hohe Affinität zu Waffen" habe, was sie besonders gefährlich mache.









Einer von ihnen ist offenbar Stephan E., der Lübcke in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni erschossen haben soll und sich als Einzeltäter ausgibt. Bei ihm wurden inzwischen zahlreichen Waffen, darunter ein Maschinengewehr und eine Pumpgun, sichergestellt. "Tief schockiert" sei er über die Tat, sagt Seehofer mit ernster Miene. "Mit Hochdruck" gingen die Ermittler weiter der Frage nach, ob E. "auf ein Netzwerk zurückgreifen konnte".

E's Tat hat die Regierung aufgerüttelt, der Innenminister ruft zu "Null Toleranz" gegenüber Hassparolen, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus auf, gibt sich entschlossen: "Wir müssen den Rechtsextremen die Stirn bieten." SPD-Innenpolitikerin Eva Högl pflichtet bei. Der Befund des Verfassungsschutzberichtes sowie der Mord an Lübcke offenbarten, dass "die Sicherheitsbehörden entschieden gegen jegliche Form des Rechtsextremismus vorgehen müssen".

"Viele zu lange die Augen zu gemacht"

Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber die Opposition wirft dem Innenminister und den Sicherheitsbehörden vor, sich in den vergangenen Jahren zu sehr auf den Kampf gegen Islamisten und die Beobachtung der linksextremen Szene konzentriert zu haben. "Auf ein schlüssiges Konzept zur Bekämpfung des Rechtsextremismus warten wir bis heute vergeblich", sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Bei den Geheimdiensten seien "viel zu lange die Augen vor dem Erstarken des Rechtsradikalismus und vor rechtsextremer Gewalt verschlossen worden", kritisierte der Linken-Politiker André Hahn.

Besonderen Zulauf am rechten Rand haben die Identitäre Bewegung, aber auch die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter, die den Staat nicht anerkennen und die auf 19.000 Menschen anwuchs. Wenn in deren Szene von Ethno-Pluralismus die Rede sei, sei das "nichts anderes als Rassismus", sagte Seehofer. Die Gruppierungen bezeichnete er als "geistige Brandstifter".

Harte Kante gegen Rechts, aber auch im Kampf gegen Linksextremismus und Islamismus will Seehofer nicht nachlassen. Das linksextremistische Lager schätzt der Verfassungsschutz auf 32.000, ein Aufwuchs von fast 8,5 Prozent. 9000 von ihnen hält der Inlandsgeheimdienst für gewaltbereit. Die Zahl der Straf- und Gewalttaten ging 2018 indes gegenüber dem Vorjahr stark zurück. Seehofer erklärte dies durch, dass 2017 rund um den G20-Gipfel in Hamburg bei den Krawallen und Straßenschlachten besonders viele Straft- und Gewalttaten verübt worden seien.

Massive Sorgen bereiten den Sicherheitsbehörden auch weiterhin Islamisten. Als Alarmzeichen galt die Festnahme eines Verdächtigen, der vor dreieinhalb Jahren in die Anschläge auf das Pariser Konzerthaus Bataclan verwickelt gewesen sein soll. Spezialkommandos der Polizei fassten den 39 Jahre alten Bosnier bereits in der vergangenen Woche in Bad Dürrenberg, wie am Donnerstag bekannt wurde.

In Deutschland bleibe ein Anschlag "jederzeit möglich", sagte Seehofer. Eines der größten Sicherheitsrisiken gehe von den Rückkehrern aus den IS-Kampfgebieten im Irak und in Syrien aus. Hatte der Verfassungsschutz 2017 25.810 Islamisten auf dem Schirm, waren es im vergangenen Jahr 26.560, ein Anstieg von 750.