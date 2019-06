Osnabrück. Kritik aus allein Richtungen am geplanten staatlichen Tierwohllabel: zwei Regierungsparteien distanzieren sich öffentlich. Aber das Bundesagrarministerium hält an seinem Plan fest.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat die Forderung der SPD-Fraktion im Bundestag nach einem verpflichtenden Tierwohllabel zurückgewiesen. Agrarstaatssekretär Hermann Onko Aeikens teilte mit: „Wer meint, ein verpflichtendes nationales Kennzeichen mit Ausländerdiskriminierung europarechtlich durchzubekommen, der setzt auf das Scheitern des Projekts.“

Aeikens warnte den Koalitionspartner zudem davor, die Labelpläne von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) auflaufen zu lassen:

„Eine Blockade des Tierwohlkennzeichens ist unverantwortlich, so wird das Tierwohl auf die lange Bank geschoben.“

Das Landwirtschaftsministerium hat ein freiwilliges Label erarbeitet, dass Supermarktkunden künftig auf der Verpackung anzeigen soll, wie das Schwein gelebt hat. Teilnehmende Landwirte müssen sich aber verbindlich an die Vorgaben des Labels halten, das vermutlich dreistufig aufgebaut sein wird. Die Einstiegsstufe wird über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen und Schweinen etwa 20 Prozent mehr Platz bieten. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in Kürze im Bundeskabinett beraten werden.



Die SPD-Bundestagsfraktion hat den Entwurf aber abgelehnt. Fraktionsvize Matthias Miersch sagte unserer Redaktion:

„Ich fordere die Bundeslandwirtschaftsministerin auf, endlich einen Gesetzentwurf für ein verpflichtendes Tierwohllabel mit Herkunftskennzeichnung vorzulegen."

Das Agrarministerium befürchtet aber, dass EU-Nachbarländer gegen ein solches Label erfolgreich wegen Diskriminierung klagen könnten.



Genau dieses Argument kontert die CSU-Landesgruppe im Bundestag jetzt aber öffentlich. Die agrarpolitische Sprecherin Marlene Mortler ließ per Twitter folgende Botschaft verbreiten:

Das ist ungewöhnlich deutlich für ein Mitglied aus der Unionsfraktion. Schließlich wird das Bundesministerium von einer CDU-Ministerin geführt.

Ressortchefin Klöckner will laut Ministerium die Einführung einer EU-weit verbindlichen Tierwohlkennzeichnung zum Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu machen. Bis dahin soll das freiwillige Label in Deutschland bereits am Start und Fleisch in den Kühltheken liegen.

Angesichts des breiten Protests scheint dieser Zeitplan aber gefährdet. Zunächst müsste das Bundeskabinett zustimmen, danach auch der Bundestag. Spätestens hier könnte es eng werden angesichts des Widerstandes aus Reihen von SPD und CSU.

Auch aus Niedersachsen Forderungen

Zudem plant das Land Niedersachsen eine Bundesratsinitiative. Die rot-schwarze Regierung hat sich ebenfalls für eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung ausgesprochen und will einen entsprechenden Antrag in die Länderkammer einbringen. Der Beschluss hätte zwar keine bindende Wirkung für die Bundesregierung, hätte aber eine gewisse Signalwirkung.

Aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium heißt es indes, man sei vertragstreu: Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgehalten, bis Mitte der Legislaturperiode ein Tierwohllabel an den Start zu bringen. Wird der jetzige Entwurf gekippt, wäre dieser Zeitplan nicht mehr zu halten.