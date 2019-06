Bundestags-Redner geben AfD Mitschuld am Mordfall Lübcke MEC öffnen

Michael Brand (CDU) hält bei seiner Rede im Bundestag ein Bild des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Foto: Christoph Soeder

Berlin. Häme, Hass, Hetze - der Ton in der Republik wird seit Jahren rauer. Gibt es eine direkte Linie zum Mordfall Lübcke? Ja, sagen die meisten Fraktionen im Bundestag in einer Aktuellen Stunde. Und geben der AfD eine Mitschuld. Doch diese sieht sich in der Opferrolle.