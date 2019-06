Osnabrück. Im Bundestag regt sich Widerstand gegen die Label-Pläne der Bundesregierung. Nicht etwa von der Opposition, sondern aus den Regierungsparteien heraus. Droht das Label nun zu scheitern?

Das geplante freiwillige Tierwohllabel der Bundesregierung könnte am Widerstand aus der Großen Koalition scheitern. Die SPD-Bundestagsfraktion lehnt den Gesetzentwurf von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) in seiner jetzigen Form ab.

Fraktionsvize Matthias Miersch sagte unserer Redaktion: „Ich fordere die Bundeslandwirtschaftsministerin auf, endlich einen Gesetzentwurf für ein verpflichtendes Tierwohllabel mit Herkunftskennzeichnung vorzulegen.“ Auch innerhalb der Unionsfraktion gibt es Stimmen, die sich für ein Pflicht-Label aussprechen, heißt es aus informierten Kreisen.

SPD-Politiker Miersch sagte: „Nur ein verpflichtendes Label gewährleistet, dass Produkte unserer Landwirte, die sich um das Tierwohl kümmern, klar von den Produkten zu unterscheiden sind, die ohne Berücksichtigung des Tierwohls hergestellt werden.“



Regierung setzt auf Freiwilligkeit

Agrarministerin Klöckner hat einen Gesetzentwurf zum Tierwohllabel vorgelegt, der Anfang Juli im Bundeskabinett beraten werden soll. Er sieht eine freiwillige Kennzeichnung zunächst für Schweinefleisch vor. Nach dem Kabinett müsste noch der Bundestag zustimmen.

Zuletzt hatten Greenpeace und die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) in einem gemeinsamen Appell eine verpflichtende Kennzeichnung gefordert. Die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen hat zudem eine Bundesratsinitiative angekündigt, in der ein Pflichtlabel samt Herkunftskennzeichnung gefordert wird.

Endet Label wie die Maut?

Bundesagrarstaatssekretär Hermann Onko Aikens hatte indes im Gespräch mit unserer Redaktion vor der übereilten Einführung eines Pflichtlabels gewarnt. Dies könnte enden, wie die Maut-Pläne der Regierung so Aeikens. Gegen die hatte Österreich erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Das Bundesministerium geht davon aus, dass Diskriminierungsklagen aus dem Ausland auch gegen ein Pflicht-Tierwohllabel zu erwarten wären.