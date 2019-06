Die Ehefrau zeigt einem mexikanischen Beamten die Stelle, wo ihr Mann und ihre fast zweijährige Tochter beim Überqueren des Rio Grande verschwunden sind. Die Leichen der Ertrunkenen wurden rund 500 Meter entfernt entdeckt. Foto: Julia Le Duc/AP

Mexiko-Stadt. An der US-Grenze ertrinkt ein Vater zusammen mit seiner kleinen Tochter im Rio Grande bei dem Versuch die USA zu erreichen. Das Bild der Ertrunkenen geht um die Welt - und erinnert in seiner Tragik an das Foto des ertrunkenen Flüchtlingsjungen an einem türkischen Strand aus dem Jahr 2015.