Berlin. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde am 2. Juni ermordet. Jetzt soll der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt haben.

Der tatverdächtige Stephan E. soll den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden haben. Das berichteten Teilnehmer am Mittwoch aus einer nicht-öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses unter Berufung auf Generalbundesanwalt Peter Frank.

Wie der "Spiegel" berichtet, gab E. an, alleine geplant und gehandelt zu haben. Gleichwohl würden die Behörden weiterhin auch in Richtung möglicher Mitwisser oder Komplizen ermitteln. Über sein Motiv habe er gesagt, seine Tat sei eine Reaktion auf Lübckes Äußerungen über Flüchtlinge im Oktober 2015 im hessischen Lohfelden gewesen. Der CDU-Politiker hatte damals in der Debatte über Asylpolitik gesagt: "Da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen."

