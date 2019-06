Präsenz statt Knöllchen

Osnabrück. Die Debatte um steigende Unfälle mit Radfahrern ist wichtig. Doch eine Kennzeichenpflicht, wie von der Hamburger CDU vorschlägt, geht am Thema vorbei. Ein Kommentar.

Mehr Kontrolle im Straßenverkehr für weniger Unfälle ist der richtige Weg. Der Vorstoß der Hamburger CDU führt jedoch am Ziel vorbei. Mit einem Nummernschild am Fahrrad werden weder Verkehrsverstöße noch Unfälle verhindert. Es ist illusorisch zu glauben, dass man mit Knöllchen Fahrradfahrer zur Vernunft bringt.

Eine zeitversetzte Ahndung wirkt auch bei Autofahrern nur bedingt. Meist erfolgt die Einsicht erst nach drastischen Strafen wie sehr hohen Bußgeldern oder Fahrverboten. Letzteres lässt sich für Fahrradfahrer nicht umsetzen. Erzieherische Maßnahmen erfolgen am besten direkt vor Ort. Es hilft nicht, noch mehr Papierarbeit in Behörden zu generieren. Stattdessen braucht es mehr Polizei auf der Straße. Die bloße Anwesenheit der Ordnungshüter wirkt. Präsenz zeigen hilft mehr als jedes Knöllchen.

Radfahrer mögen nicht die Hauptverursacher von Unfällen sein. Aber sie stehen in der Verantwortung – so wie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Jeder, vom Fußgänger bis zum Lastwagenfahrer, tut gut daran, sich an die Grundregeln der Straßenverkehrsordnung zu erinnern. Dort wird ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht gefordert. Dazu gehört auch, sich einander Platz zu lassen. Denn eins wollen alle: sicher ans Ziel kommen.