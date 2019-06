Dortmund. Bis 2050 wird sich Afrikas Bevölkerung wohl auf 2,5 Milliarden Menschen nahezu verdoppeln. Das könnte den Migrationsdruck auf Europa erhöhen. Christos Stylianides, der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, will vorbauen: Mit Bildung, einer konsequenteren Geburtenkontrolle und einem neuen Afrika-Kommissar, der eine EU-Politik aus einem Guss gegenüber dem Kontinent gewährleisten soll.

Herr Kommissar, sind die Migrationsbewegungen, wie wir sie seit ein paar Jahren aus Afrika in Richtung Europa sehen, der Beginn einer neuen Ära von Bevölkerungswanderung?

Schätzungen zufolge wird sich die Bevölkerung in Afrika bis zum Jahre 2050 nahezu auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Die neuen Generationen werden die Zukunft ihres Kontinents mitbestimmen – oder aber anderswo nach Möglichkeiten suchen.

Afrika braucht mehr Investitionen aus der Privatwirtschaft

Das wird alle politisch Verantwortlichen vor enorme Herausforderungen stellen. Es wird vor allem darum gehen, Arbeitsplätze zu schaffen, um den jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Das heißt: Afrika braucht Jobs, Jobs, Jobs. Das wird ohne Investitionen aus der Privatwirtschaft nicht gehen.

Mit der europäisch-afrikanischen Allianz für nachhaltige Entwicklung und Investitionen hat die EU bereits eine wichtige Initiative auf den Weg gebracht. Aber Ergebnisse zeigen sich nicht von heute auf morgen. Wir brauchen Zeit.

Die wir aber aufgrund des massiven Bevölkerungswachstums streng genommen nicht haben.

Es stimmt, Afrika und Europa stehen vor großen gemeinsamen Herausforderungen. Wir müssen also die Partnerschaft mit Afrika auf eine neue Basis zu stellen. Es ist keine Option, einfach wie bisher weiter zu machen. Wir müssen mit unserer Afrikapolitik ausgetretene Pfade verlassen. Neue Wege gehen.

Was heißt das?

Wir benötigen dringend mehr Engagement aus der Privatwirtschaft. Die bekommen wir nur, wenn wir privatwirtschaftlichen Geschäfte stärker absichern als bisher. Denn die Bereitschaft europäischer Unternehmen, in Afrika zu investieren, ist nach wie vor sehr begrenzt. Sie vermissen Rechtssicherheit und trauen der Bürokratie in manchen afrikanischen Staaten nicht über den Weg, natürlich auch wegen der weit verbreiteten Korruption.

Anzeige Anzeige





Nur wenn wir da stärker vorbauen und für eine gute Regierungsführung sorgen, lässt sich Geld für Investitionen mobilisieren. Nur so können wir auch afrikanische Verantwortungsträger davon überzeugen, dass sie ihrer Verantwortung stärker gerecht werden müssen, was zum Beispiel die Bekämpfung von Korruption angeht.

Die Chinesen sind da weniger zimperlich, sie investieren in Afrika ohne großes Zögern…

Es gibt eine weit verbreitete Skepsis gegen über den chinesischen Investitionen, viele afrikanische Politiker fürchten neue Abhängigkeiten. Andererseits ergreifen sie alle Möglichkeiten die sich bieten, um voran zu kommen. Bei meinen vielen Besuchen und persönlichen Gesprächen bekomme ich oft zu hören, Europa mögen sich doch endlich mehr trauen, wir gelten als der vertrauenswürdigste Partner.

Bildung gilt als Schlüssel zum Bevölkerungsrückgang

Braucht Afrika angesichts der Bevölkerungsexplosion nicht eine viel konsequentere Familienplanungspolitik?

Wie so oft ist Bildung der Schlüssel. Sie wirkt gleicht in mehrerer Hinsicht vorbeugend: gegen Radikalisierung, gegen Kinderarbeit, gegen Zwangsheirat junger Mädchen, gegen frühe und ungewollte Schwangerschaften. Deshalb dürfen wir bei der Förderung von Bildung nicht nachlassen.

Die EU hat die Hilfen dafür in den vergangenen Jahren gleich mehrfach erhöht. Je höher der Bildungsstandard; umso weniger Kinder bekommen Frauen in der Regel. In einigen afrikanischen Ländern werden bereits zwölf-, dreizehnjährige Mädchen verheiratet. In der Folge bekommen sie fünf, sechs Kinder.

Sollte sich die EU also nicht stärker für Verhütung in Afrika stark machen?

Es stimmt, dass wir mit unseren afrikanischen Partnern auch über das Thema Geburtenkontrolle stärker ins Gespräch kommen müssen, um der Bevölkerungsexplosion entgegenzuwirken. Dabei gilt es aber Rücksicht zu nehmen auf die jeweilige Kultur. Ich will hier keiner Familienplanung, wie es die Chinesen mit ihrer Ein-Kind-Politik gemacht haben, das Wort reden. Keinesfalls. Niemand will ein solches System für Afrika.

Wir dürfen nicht mit einer postkolonialistischen Attitüde in Afrika auflaufen. Christos Stylianides





Aber wir müssen pragmatische Wege finden, um auf die Familienplanung der Menschen einzuwirken. Dazu müssen wir die lokalen Stammesführer und die Kirchen gewinnen. Ohne sie geht es nicht. Gerade die Kirchen müssen ihrer Verantwortung für eine am Wohl der Menschen orientierten Geburtenkontrolle in Afrika stärker gerecht werden, als bisher. Denn mehr Kinder zu haben, bedeutet nicht automatisch mehr Ansehen und Wohlstand.



Braucht die nächste EU-Kommission einen Kommissar für Afrika?

Das ist eine Überlegung wert. Humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Migration, Sicherheit, Investitionen, Außenhandel, Landwirtschaft – all das betrifft Afrika und ist in der EU auf zahlreichen Schultern verteilt. Angesichts der Bedeutung, die der afrikanische Kontinent für Europa in der Zukunft haben wird, könnte hier ein EU-Kommissar als Koordinator für eine Afrikapolitik aus einem Guss stehen.

Klimawandel droht ganze Regionen unbewohnbar zu machen

Wenn der Klimawandel Regionen in Afrika unbewohnbar macht, wird das auch Folgen für Migrationsbewegungen haben. Wie beurteilen sie vor diesem Hintergrund, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem letzten Gipfel nicht darauf einigen konnten, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen?

Die Bekämpfung des Klimawandels muss oberste politische Priorität haben. Wir als EU müssen alles dafür tun, die Vereinbarungen des Pariser Abkommens zum Klimaschutz zu umzusetzen. Da gibt es keine Abstriche. Das beinhaltet auch, andere Staaten, wie zum Beispiel die USA, von der Notwendigkeit einer konsequenten Klimapolitik zu überzeugen. Wir Europäer versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen. Gelingt uns das nicht, verlieren wir an Glaubwürdigkeit – auch gegenüber unseren Kindern.

Polen beispielsweise kann und will vorerst aber nicht vom Kohlestrom lassen. Er spielt dort eine herausragende Rolle für Unternehmen und Private. Wie löst man dieses Dilemma?

Ich habe Verständnis dafür, wenn einzelne Mitgliedstaaten der EU ihre Besonderheiten haben und beispielsweise mehr Zeit brauchen, um auf eine klimafreundlichere Energiegewinnung umzustellen. Dann müssen wir Kompensationslösungen finden, um negative Effekte möglichst gering zu halten.

EU ist weltweit größter Geber humanitärer Hilfe

In ein paar Monaten endet ihre fünfjährige Amtszeit. Was ist ihre persönliche Bilanz?

Ich habe unzählige Menschen in Krisensituationen leiden sehen. Gleichzeitig gab es trotz widrigster Umstände immer Menschen, vor allem auch Kinder, die nie ihren Lebensmut und ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren haben. Das hat mich stets sehr beeindruckt. Und es bestärkt mich darin, dass die EU nicht nachlassen darf, durch ihre humanitäre Hilfe Menschen in nahezu hoffnungslosen Lagen eine Perspektive zu geben.

Die EU ist der weltweit größte Geber humanitärer Hilfe, jährlich beläuft sich der entsprechende Betrag auf rund zwei Milliarden Euro, das sind ungefähr vier Euro pro EU-Bürger. Das erfüllt mich mit Stolz. Unser moralischer Rahmen ist mehr als ein Bekenntnis, er lässt uns pragmatisch handeln.

Skeptiker warnen, die EU sei zunehmend auf Sicherheit und Abschottung fixiert. Besteht die Gefahr, dass künftig weniger Geld in Entwicklungshilfe, dafür aber mehr Geld ins Militär fließen wird?

Nein, das Risiko, dass die EU weniger Geld in Entwicklung, stattdessen aber mehr Geld in Sicherheit und Militär steckt, sehe ich nicht. Niemand – außer vielleicht ein paar Rechtsextreme – hat die Absicht, sich von dem Konzept umfassender humanitärer und Entwicklungshilfe abzuwenden.

Die Mitgliedstaaten müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, die Menschen wieder stolz auf das europäische Projekt zu machen. Christos Stylianides

die Mitgliedstaaten müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, die Menschen wieder stolz auf das europäische Projekt zu machen.

Die EU wird eine auf ihren moralischen Werten gegründete Soft Power bleiben. Gleichzeitig werden wir aber natürlich die Fähigkeiten zur Verteidigung unseres freiheitlichen und liberalen Lebensstils verbessern. Das eine schließt das andere nicht aus.

Am Persischen Golf droht sich eine militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran anzubahnen. Das könnte Menschen aus der Region zur Flucht veranlassen. Steht die EU bereit, humanitäre Hilfe zu leisten?

Die EU hilft, wo es erforderlich ist. Letztlich geht aber fast jede humanitäre Krise auf schlechte oder fehlgeleitete Politik zurück. Diese Erfahrung mache ich seit Jahren, wenn ich weltweit Flüchtlingslager besuche.

Also müssen wir als EU neben all der humanitären Hilfe, die wir leisten - und niemand leistet einen so großen Beitrag wie wir ¬- auch zu einer außenpolitisch einflussreicheren Rolle finden, die internationale Krisen entschärfen hilft und Friedensprozesse fördert.

Präsident Juncker hat die amtierende EU-Kommission einmal als „Kommission der letzten Chance“ bezeichnet. Welches Motto würden sie der im Herbst ins Amt startenden neuen EU-Kommission geben?

Die „Kommission des Neuanfangs“. Während der vergangenen fünf Jahre haben uns existenzielle Herausforderungen zu schaffen gemacht: Flüchtlinge, Brexit, Finanzkrise und das angespannte Verhältnis zu den USA. Der Juncker-Kommission ist es gelungen, die Gemeinschaft zusammen zu halten.

Wir haben sie verteidigt und geschützt. Nun müssen wir wieder proaktiver werden. Und die Mitgliedstaaten müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, die Menschen wieder stolz auf das europäische Projekt zu machen.