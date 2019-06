Osnabrück. Die Wölfe töten immer mehr Nutztiere in Deutschland. Eine Umfrage unserer Redaktion bei den Bundesländern ergab, dass 2018 insgesamt 1664 Schafe, Rinder und andere Nutztiere dem Wolf nachweislich oder sehr wahrscheinlich zum Opfer fielen. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 1500. Besonders die ostdeutschen Bundesländer und Niedersachsen sind betroffen.

Allein die Behörden in Brandenburg verzeichnete mehr als 400 tote Tiere, in Niedersachsen waren es 370. In beiden Ländern stagnierte die Zahl der Risse allerdings oder ging leicht zurück. Ganz anders sieht es in den übrigen Nordländern aus: In Schleswig-Holstein stieg die Zahl der toten Tiere binnen eines Jahres von 6 auf 180, in Mecklenburg-Vorpommern von 66 auf 120.

Das Raubtier dürfte Thema auf dem Mittwoch in Leipzig beginnenden Bauerntag sein. Auch Sachen zählt mit 240 toten Nutztieren zu den besonders betroffenen Bundesländern. Das Bundesumweltministerium hat zwar eine „Lex Wolf“ erarbeitet. Vielen geht die aber nicht weit genug.

Etwa Bauernpräsident Joachim Rukwied. „Weidetierhaltung in Deutschland ist nur dann möglich, wenn wir die Bestände regulieren“, so der Verbandsvertreter im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Klartext heißt das: Der Verband spricht sich für den Abschuss von Wölfen aus. Und zwar nicht erst, wenn diese nachweislich Nutztiere getötet haben. Sondern quasi präventiv. Rukwied sagt:

„Wölfe und im Zweifelsfall auch ganze Rudel müssen entnommen werden können."

Das sieht die „Lex Wolf“ aus dem Umweltministerium aber nicht vor. Es geht vorrangig um Problemwölfe, deren Abschuss erleichtert werden soll. Wie schwer das aber ganz praktisch ist, wird derzeit in Schleswig-Holstein und Niedersachsen deutlich: In beiden Bundesländern ist jeweils ein Problemtier zum Abschuss freigegeben. Per DNA-Nachweis konnte den Wölfen nachgewiesen werden, dass sie mehrfach Nutztiere gerissen haben.

Wo sind die Problemwölfe?

Allerdings: Bislang gelang es nicht, sie zu erschießen. Das liegt in Niedersachsen auch an Tierschutzaktivisten. Diese waren im Suchgebiet unterwegs und versuchten den Problemwolf zu vertreiben, damit er keinem Schützen vors Gewehr läuft. Mehrfach mussten die Genehmigungen zum Abschuss verlängert werden.

Die „Lex Wolf“ soll solche Fälle künftig genauer regeln. Das Bundeskabinett hat sie bereits beschlossen, der Bundestag muss noch zustimmen. Die Bundesländer dürfen nicht mitreden, vielen reicht die Regelung aber nicht aus.



Unterstützung bekommen Bauernverband und die Wolfskritiker unter den Ländern aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Agrarministerin Julia Klöckner hatte nach dem Kabinettsbeschluss zum Wolf umgehend deutlich gemacht, dass sie ebenfalls einen präventiven Abschuss befürwortet.

Das Problem derzeit: Der Wolf gilt trotz seiner fortschreitenden Verbreitung in Deutschland als gefährdet und ist streng geschützt. Unklar ist, ab wann dieser Status nicht mehr zählt. Wie viele Wölfe genau in Deutschland leben, lässt sich nicht konkret sagen. Die Behörden gehen von mehr als 70 Rudeln aus, der unterschiedlich viele Tiere angehören können.



Was Naturschützer als Erfolg werten, bezeichnet Bauernpräsident Joachim Rukwied als existenzbedrohend für Weidetierhalter. Er sagt: „Wenn wir Schafe und Kühe auf den Weiden, Deichen und Almen sehen wollen, dann führt kein Weg an der Bestandsregulierung des Wolfes vorbei.“

Vermutlich im Herbst wird der Bundestag erneut über den Umgang mit dem Raubtier debattieren. Daraus könnten sich noch Änderungen am Regierungsvorschlag ergeben. Unionsfraktionsvize Gitta Connemann kündigte bereits an, dass sich ihre Fraktion für weitergehende Änderungen einsetzen werde.

Union will wolfsfreie Zonen

Sie sprach sich gegenüber unserer Redaktion für wolfsfreie Zonen in Deutschland aus. Nicht nur der Wolf, sondern auch Menschen und Nutztiere müssten geschützt werden. Der Gesetzentwurf sei da ein richtiger Schritt, sagte Connemann. „Aber der reicht uns nicht.“

Sie forderte, die Sorgen der Menschen gerade auf dem Land ernst zu nehmen. Der Blick auf die Risszahlen der Bundesländer zeigt: Neben dem Saarland ist Berlin das einzige Bundesland, das bislang noch keine Wolfsopfer zu verzeichnen hatte. Selbst in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg wurden bereits getötete Nutztiere entdeckt.