Berlin. „Sie macht vieles richtig“ – dieses Lob für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, das ihr parteiinterner Konkurrent Friedrich Merz aussprach, ist toxisch. Denn es sagt auch: „AKK“ macht Fehler.

Tatsächlich war „AKK“ zuletzt mit einigen Ungeschicklichkeiten aufgefallen. Um neuen Ärger zu vermeiden, wich die umstrittene 56-Jährige bei der Besetzung eines CDU-Spitzenposten ihren Kritikern jetzt aus.



Bundesgeschäftsführer wird nicht ihr Vertrauter Nico Lange, sondern mit dem 45-jährigen Stefan Hennewig ein langjähriger Mitarbeiter der Parteizentrale. Hennewig werde eine Art Verwaltungschef, hieß es gestern bei der CDU. Lange dagegen, den viele schon als Nachfolger des einflussreichen Bundesgeschäftsführers Klaus Schüler sahen, soll laut CDU eine „herausragende politische Position“ in der CDU-Zentrale bekommen: Der 44-Jährige werde zuständig sein für die Bereiche Politische Planung, Strategie und Internationale Beziehungen.

Wirbel um den Vertrauten

Um Lange hatte es zuletzt viel Wirbel gegeben. Im Mai hatte der stellvertretende Bundesgeschäftsführer eine Schnell-Analyse der Europawahl angefertigt – und darin einem „vermeintlichen Rechtsruck“ der Jungen Union (JU) einen Teil der Verantwortung für das schwache Wahlergebnis der CDU zugeschrieben. JU-Chef Tilman Kuban reagierte empört. Das sei ein Schlag gegen jene, die im Wahlkampf Plakate geklebt und Werbung verteilt hätten. In einem Brief der JU Berlin heißt es, Lange stehe dafür, dass der „Umgang mit unserer Generation“ im Konrad-Adenauer-Haus nicht von Respekt geprägt sei. Das mache ihn als Bundesgeschäftsführer untragbar. Andere Gremien der JU – sie hat 105 000 Mitglieder – sowie der CDU-Wirtschaftsflügel reagierten ähnlich kritisch.

Die Personalie Lange wurde der getriebenen Parteichefin offenbar zu riskant. Das Rennen machte Hennewig. Der Politikwissenschaftler arbeitet seit dem Jahr 2000 im Konrad-Adenauer-Haus. Zunächst als Online-Redakteur, dann als Leiter der Internet-Redaktion. In den Jahren 2004 bis 2006 sowie für die Bundestagswahlkampagne 2017 leitete er den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Hennewig studierte in Bonn und Bradford. Übrigens: Er promovierte über die Nutzung des Internet und seine Regulierung durch politische Akteure in Deutschland und den USA.

Nur noch Rang elf

Es ist ein Thema, mit dem Kramp-Karrenbauer nach der Europawahl eine riesige Debatte lostrat. Ihre Äußerungen über „Meinungsmache“ und dringend erforderliche Regeln im Netz – als Reaktion auf das Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo – ließen „AKK“ alt und arrogant aussehen. Dass sie den Sieg des CDU-Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl in der AfD-Hochburg Görlitz als eigenen Erfolg verbuchte, trug ihr zusätzlich Ärger ein. Sie verlor an Zustimmung in Umfragen und in der Partei. Derzeit liegt die Saarländerin im Ranking des Meinungsforschungs-Instituts Forsa nur auf Rang elf – im Januar hatte sie noch auf Platz zwei gelegen. Auf Platz eins steht weiter Kanzlerin Angela Merkel, gefolgt vom Grünen-Parteichef Robert Habeck.

Der Vorsitzende der konservativen Werteunion, Alexander Mitsch, sprach angesichts dessen von „enttäuschten Erwartungen“. Der „Merkel-muss-weg-Mann“ ist nun auch gegen „AKK“ und schlug Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten der Union bei der nächsten Bundestagswahl vor. Allerdings: Der Werteunion gehören gerade einmal 2000 Mitglieder an – im Vergleich zu rund 415.000 Mitgliedern der CDU.