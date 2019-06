2008 gaben noch 11,6 Prozent der 18- bis 25-Jährigen an, Cannabis geraucht zu haben. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin. Laut einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist der Cannabiskonsum unter jungen Leuten in Deutschland ist weiter gestiegen. 22 Prozent der 18- bis 25-Jährigen gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal gekifft zu haben.