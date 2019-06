Kommentar zur Umweltdebatte: Von Schwein, Klima und Moral

Osnabrück. Die Diskussion um die Landwirtschaft der Zukunft ist sinnbildlich für den großen Klimakampf, den unsere Gesellschaft ausficht. Dazu ein Kommentar.

Schwören wir unserem Lebensstil ab, um die Welt zu retten? Verzichten wir also auf billiges Essen, Energie und Mobilität? Oder erklären wir diese Forderungen zu pseudoreligiösen Schwachsinn verwöhnter Wohlstandskinder? Ja, wäre doch alles nur so einfach und ließe sich der Streit um Klima und Ernährung auf diese Positionen verkürzen!

Es ist komplizierter: Weder stehen wir unmittelbar vor dem Weltuntergang - nein, auch nicht angesichts der Hitzewelle in dieser Woche -, noch lässt sich der Einfluss unseres Lebensstils auf die Umwelt und damit auf die Lebensqualität künftiger Generationen leugnen. Mehr Vernunft und weniger moralische Selbstüberhöhung täten der Diskussion auf beiden Seiten gut.

Womit wir wieder bei der Landwirtschaft wären: Sie ist zur Spielwiese umweltpolitischer Vorstellungen geworden, die zwischen radikaler Wende und ignorantem Weiter-so schwanken. Und es zeigt sich ganz praktisch, wie schwer es ist, diese widersprüchlichen Positionen zu einem vernünftigen Kompromiss zusammenzuführen.

Ein Beispiel: Natürlich wäre es prima, das Schwein auf die Wiese zu lassen. Aber natürlich hätte das auch negative Auswirkungen auf das Klima durch Emissionen und würde das Fleisch teurer, weil nicht mehr in den Massen produziert werden könnte wie bisher. Was wollen wir also? Es scheint, der Streit darum ist längst zum Selbstzweck geworden, um sich um eine Antwort zu drücken.