Grundrechtsentzug ist das falsche Instrument

Osnabrück. Nach dem erschütternden Mordanschlag auf den CDU-Politiker Walter Lübcke kursieren viele Vorschläge, wie dem Rechtsextremismus am besten beizukommen sei. Verfassungsfeinden die Grundrechte zu entziehen, wie jetzt von Innenminister Horst Seehofer angedacht, klingt nur im ersten Moment einleuchtend. Die Politik sollte von diesem Plan besser Abstand nehmen.

Über den Entzug von Grundrechten – festgehalten in Artikel 18 des Grundgesetzes – kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und das legt die Latte zu Recht hoch. Alle vier bisherigen Verfahren scheiterten in Karlsruhe. Grundrechte heißen aus gutem Grund so. Sie sind Abwehrrechte gegen den Staat und keine Lizenzen, die bei Fehlverhalten aberkannt werden können. Knüpft der Staat sie an Bedingungen, läuft er Gefahr, autoritär zu werden. Für Gesetzesbrecher gibt es das Strafrecht.

Ohnehin ist es mit der wehrhaften Demokratie so eine Sache. Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht herbeizwingen kann, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben. Er braucht die Zustimmung seiner Bürger. Umgekehrt gilt: Verabschiedet sich die Mehrheit der Bürger von der Demokratie, nützt auch noch so viel „wehrhafte Demokratie“ im Grundgesetz nichts. Auch ein Artikel 18 hätte die Weimarer Republik nicht vor dem Untergang bewahrt.

Von den damaligen Zuständen sind wir auch nach dem Mord an Lübcke zum Glück weit entfernt, wie die Proteste in Sachsen und Niedersachsen gegen Rechtsextremismus gerade wieder gezeigt haben.