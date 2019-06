Postengeschacher in der EU: Schwer vermittelbar!

Noch ist unklar wer sich in den Verhandlungen um Posten durchsetzt. Foto: AFP

Osnabrück.. Während Schüler und Klimaaktivisten lautstark demonstrieren, ein Militärschlag der USA gegen den Iran droht und Nationalisten überall in Europa weiter an Boden gewinnen, vertiefen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs also in ein Geschacher um EU-Posten. Selbst wenn es aus Sicht der Politiker wichtig ist, sich auf diese Art und Weise Einfluss und Macht zu sichern – außerhalb von Brüsseler und Berliner Blasen ist diese Gehabe nur schwer vermittelbar.