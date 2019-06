Krise am Golf ist ein neuer Tiefpunkt für die Weltgemeinschaft

Osnabrück. Angesichts der Eskalation am Persischen Golf drängt sich eine bittere Erkenntnis auf: Wenn es die USA auf Krieg anlegen, wird ein solcher nicht zu verhindern sein.

Kampfjets sollen schon in der Luft gewesen sein, Schiffe in Position – doch dann zog US-Präsident Donald Trump den militärischen Einsatzbefehl gegen den Iran zurück.



Ein Moment der Einsicht? Darauf sollte die Welt nicht wetten. Wohl eher ein allerletztes Signal an Teheran, mit allem rechnen zu müssen.

Auch wenn beide Seiten betonen, dass man dies nicht wolle, so droht die Lage am Persischen Golf außer Kontrolle zu geraten. Die USA haben mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen eine Lage heraufbeschworen, die die Region in Flammen setzen könnte. Ohne Zugeständnisse seitens Washingtons und auch Teherans wird der Frieden nicht zu bewahren sein.

Leider schaut die Weltgemeinschaft weitgehend hilflos zu. Alle diplomatischen Bemühungen – auch und vor allem der Europäer – laufen bislang ins Leere. Es drängt sich eine bittere Erkenntnis auf: Wenn es die USA auf Krieg anlegen, wird ein solcher nicht zu verhindern sein.

Eine Politik, die darauf setzt, einen Gegner zu Kreuze kriechen zu lassen, war selten von Erfolg gekrönt und ist schon gar nicht nachhaltig. Die Geschichte ist voll davon. Und doch setzt Washington im Fall Iran genau darauf. Für die Weltgemeinschaft und die Vereinten Nationen ist dieser Rückfall in das Recht des militärisch und ökonomisch Stärkeren ein neuer Tiefpunkt.

Männer wie Donald Trump führen eine regelbasierte Weltordnung zunehmend ad absurdum. Leider ist er nicht der einzige. Die Zeche zahlen Andere, zum Beispiel die Familien gefallener Soldaten.