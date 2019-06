Höhere Freibeträge und Pauschalen sollen die Steuerlast der Bürger senken, fordert der Bund der Steuerzahler. Foto: Tobias Hase/dpa

Berlin. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) unternimmt einen neuen Anlauf, den bürokratischen Aufwand und die Belastungen für Steuerzahler zurückzufahren. In einem Brief an den Bundestags-Finanzausschuss, der unserer Redaktion vorliegt, fordert BdSt-Präsident Reiner Holznagel "Pauschalen, Freigrenzen und Freibeträge regelmäßig anzupassen".