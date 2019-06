Aachen. Zur ersten europaweiten Demonstration von "Fridays for Future" kommen in Aachen Zehntausende Teilnehmer. Klimaaktivisten kündigen parallel eine Blockadeaktion im Braunkohlerevier an.

Die Fridays-for-Future-Demonstration in Aachen war nach Angaben der Veranstalter mit 40.000 Teilnehmern die bisher größte in Deutschland. Menschen aus 17 Nationen seien vertreten gewesen, sagte der Sprecher Cornelis Theuer. Darunter seien Niederländer, Belgier, Franzosen und Briten gewesen. Die Polizei nannte zunächst keine Bilanz.

Nach eigenen Angaben war auch der Youtuber Rezo beim ersten internationalen Klimastreik. Der Aachener (26), der mit dem Youtube-Video "Die Zerstörung der CDU" Millionen von Menschen erreichte, verbreitete beim Internetdienst Instagram am Freitag mehrere Videosequenzen von der Großdemo. In einer Szene filmte er einen Demonstranten mit einem Plakat, das einen gemalten Rezo zeigte. Kommentar des Youtubers: "Alter, wie cool – ich bin sogar auf Plakaten drauf."

Erster internationaler Klimastreik

In Aachen starteten vier Demonstrationszüge in Richtung Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Ein Fridays-for-Future-Sprecher bezifferte die Teilnehmerzahl am frühen Nachmittag auf "weit über zehntausend". Die Zahl werde sich jedoch wahrscheinlich erhöhen, weil ständig Demonstranten hinzukämen.

Die Demonstrationszüge und eine anschließend Kundgebung am Aachener Fußballstadion Tivoli sind der erste internationale Klimastreik von Fridays for Future.

An den Protesten in Aachen beteiligten sich am Freitag auch Aktivisten der Umweltorganisation Robin Wood. Vier Kletterer spannten am Mittag zwischen die Stahlseile einer Fußgängerbrücke am Tivoli ein Transparent mit dem Slogan "Klimaschutz statt Kohleschmutz", wie Robin Wood mitteilte. Die Bundesstraße vor dem Stadion wurde laut Polizei daraufhin vorzeitig für den Verkehr gesperrt.

Kinder seilen sich von Brücke ab – Polizei rückt an

In einer waghalsigen Aktion haben sich zwei Kinder von einer Brücke abgeseilt. Die Polizei und das Jugendamt Aachen beendeten nach eigenen Angaben am Freitag die Aktion. Kurzzeitig sei die Situation angespannt gewesen, weil die Polizei drohte, die Kinder runterzuholen, sagte der Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend, Schule der Stadt Aachen, Heinrich Brötz, der Deutschen Presse-Agentur. Er habe dann aber in einem Gespräch mit dem Vater erreichen können, dass dieser seine Kinder die Aktion beenden ließ.

Bilder eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur zeigen die beiden Minderjährigen in Kletterzeug, wie sie in einem Abstand von drei bis vier Metern an Seilen hängen. Zwischen den Seilen spannten die Kinder ein Spruchbanner mit der Aufschrift "Eure Gier kostet unsere Zukunft". Der Protestzug mehrerer Tausend Menschen, darunter viele Schüler, zur Demo der Protestbewegung Fridays for Future musste wegen der Aktion kurzfristig gestoppt werden.

Brötz sagte der dpa, sein Fachbereich habe keinen Anlass gehabt, die Kinder in Obhut zu nehmen. Sie seien unter zwölf Jahren und der Vater sei dabei gewesen. Die Kinder waren nach Angaben des Jugendamtsleiters über einen Ohrclip via Funk mit dem Vater verbunden, trugen professionelle Kletterkleidung und machten den Eindruck, dass sie das "nicht zum ersten Mal" gemacht hätten.



Brötz war nicht bekannt, ob dem Vater durch die Polizei eine Anzeige drohe. "Es sah nicht so aus, ich habe nicht gesehen, dass Personalien aufgenommen wurden. Die Polizei wollte wohl nur, dass die Aktion so schnell wie möglich beendet ist", erklärte Brötz.

Blockaden im Braunkohlerevier



Parallel zu der Aachener Großdemonstration kündigten Klimaaktivisten des Bündnisses Ende Gelände noch für Freitag erste Blockadeaktionen im östlich von Aachen gelegenen rheinischen Braunkohlerevier an. Im Laufe des Tages würden rund 4000 Menschen vom Protestcamp im niederrheinischen Viersen aufbrechen, teilte das Bündnis mit. "Eine weitere große Aufbruchswelle" sei für Samstag geplant.

Bei vergleichbaren Aktionen von Ende Gelände im rheinischen Braunkohlerevier hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt Polizeieinsätze gegeben. Die Polizei ist auch in diesem Jahr mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Freitagvormittag sperrten die Beamten den Bahnhof von Viersen. "Dies ist erforderlich, um das Eindringen von Unbefugten in den Tagebau zu verhindern", teilte die Polizei via Twitter mit. Gegen die Bahnhofssperrung gingen zwei Menschen mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Aachen vor, wie ein Justizsprecher mitteilte.

Die Antragsteller gaben demnach an, mit dem Zug zur Großdemonstration nach Aachen fahren zu wollen. Der Bahnhof Viersen sei aber durch die Polizei vollständig blockiert.



Mit Blick auf die angekündigten Blockaden im Braunkohlerevier warnte die Polizei die Aktivisten nachdrücklich vor dem Betreten von Tagebaugelände. Das Eindringen in den Tagebau bedeute akute Lebensgefahr für alle Menschen. "Halten Sie sich nicht an der Tagebaukante auf", mahnten die Beamten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.