Wer mit Gewalt droht, macht sich schuldig

Osnabrück. Morddrohungen gegen missliebige Personen werden scheinbar immer alltäglicher. Im Fall des ermordeten Politikers Walter Lübcke ist es nicht bei Drohungen geblieben - die Zeit des Achselzuckens muss nun vorbei sein. Und die des Relativierens ebenso. Ein Kommentar.

Seien wir ehrlich: An Morddrohungen und Gewaltfantasien gegen Politiker, Journalisten oder Aktivisten hatten sich die meisten irgendwie gewöhnt. Motto: So ist das eben in diesem Internet, sehr unschön alles, überhaupt: Spinner gibt es überall, kann man nichts machen. Nun ist der CDU-Politiker Walter Lübcke tot, hingerichtet in seinem eigenen Garten, nach jahrelangen Anfeindungen, Gewaltaufrufen und – jawohl, Morddrohungen. Wie sie auch zahlreiche andere Personen bekommen, die irgendwann irgendetwas getan haben, was irgendjemanden wütend gemacht hat.

Dass Politiker unter Personenschutz gestellt werden müssen, ist schon schlimm genug. Noch schlimmer aber wäre es, wenn der immer aggressiver werdende Tonfall im öffentlichen Diskurs weiterhin achselzuckend hingenommen würde. Denn es geht hier nicht um schlechtes Benehmen. Wer jemandem, der nicht die eigene Meinung teilt, mit dem Tode bedroht, der verlässt den Grundkonsens zivilisierten Miteinanders. Wer auf einer Demo Galgen mit den Namen von Politikern in die Höhe reckt, ist kein besorgter Bürger mehr. Wer zu Gewalt aufruft, und sei es noch so verklausuliert oder in einem Wutanfall in die Tastatur gedroschen und in die Welt hinausgeblasen, der macht sich mitschuldig, wenn es tatsächlich zur Gewalt kommt. Und muss dafür zur Verantwortung gezogen werden.

Denn Morddrohungen entwickeln ihre eigene Dynamik. Derjenige, der sie ausspricht, muss längst nicht derjenige sein, der zur Tat schreitet. Das ist insbesondere bei der hochvernetzten rechtsextremistischen Szene zu bedenken. Von Einzeltätern, geistig Verwirrten oder „einsamen Wölfen“ zu sprechen, verharmlost die Gefahr. Sprechen wir stattdessen von Terrorismus – und werden uns darüber klar, dass Deutschland in dieser Hinsicht ein Problem hat.