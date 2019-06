Digitalisierung: Nutzer müssen bewusst entscheiden

Osnabrück.. Man muss nur nach China schauen, um zu sehen, wie Algorithmen – zumindest aus deutscher Sicht – missbraucht werden können.

Die chinesische Führung nutzt sie, um mithilfe sozialer Konten die Bürger zu kontrollieren. Bei Rot über die Ampel gelaufen: Punktabzug. Zu schnell gefahren: Punktabzug. Etwas gegen die politische Führung gesagt: Punktabzug. Am Ende drohen Probleme bei Job- und Wohnungssuche und hohe Zinsen auf Kredite.

Nun ist Deutschland nicht China. Algorithmen beeinflussen aber auch hier heute schon den Alltag, häufig ohne dass es den Nutzern bewusst ist. Das Navigationssystem etwa kann Umweltschutz oder Schnelligkeit als wichtig definieren. Das Handy zählt Schritte, speichert Aufenthaltsorte und zeichnet auf, wie lange und gut sein Besitzer schläft. Und dann sind da Algorithmen, die der Polizei empfehlen, in bestimmte Gebiete häufiger eine Streife zu schicken als in andere.

All das muss nicht problematisch sein – solange die Programme transparent und ihre Wirkungen kompatibel mit Grundrechten sind. Ethische Konflikte werden sich voraussichtlich in den meisten Fällen auf Basis des Grundgesetzes lösen lassen – so wie es bislang auch bei umstrittenen medizinischen Techniken stets möglich war. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich die Verbraucher aktiv mit der Technik auseinandersetzen und sie nicht blind nutzen.