Brüssel. Im Kampf gegen den Klimawandel könnte sich der EU-Gipfel auf das Ziel festlegen, bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Die EU-Staats- und Regierungschef nahmen dazu ihre Beratungen auf. Und das Ringen um Europas Topjobs geht in die Verlängerung.

Die Bundeskanzlerin hatte zwar bei ihrem Eintreffen in Brüssel „einen spannenden Tag“ versprochen. Doch mit diesem Paukenschlag hatte im Vorfeld niemand wirklich gerechnet: Die Europäische Union wollte noch am Abend beschließen, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Ich kann das auch für Deutschland zusichern“, erklärte Angela Merkel gleich zum Auftakt des zweitägigen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel.

Was das heißt, wird erst beim näheren Hinsehen klar: Klimaneutralität bedeutet, dass die meisten Treibhausgase eingespart werden und der Rest beispielsweise durch Aufforstung oder Speicherung aufgefangen wird. Um die globale Erwärmung und ihre katastrophalen Folgen abzumildern, steht nun ein grundlegender Umbau der europäischen Wirtschaft an.

Das Motto für alle Mitgliedstaaten heißt: Weg von Öl, Kohle und Gas. Dass die EU-Mitgliedstaaten dieses Ziel in „nur“ 30 Jahre erreichen wollen, ist ein gewaltiger Schritt - und noch dazu eine große Überraschung. Bis zuletzt hatten sich etliche Länder – darunter auch Deutschland – dagegen gesträubt.



Gezerre um Spitzenposten der EU geht weiter

Damit hatte der EU-Gipfel schon mal so etwas wie einen gelungenen Auftakt geschafft und den Blick wenigstens für einen Moment vom eigentlichen Thema dieses Treffens abgelenkt: Wie stellt sich die Union für die nächsten fünf Jahre personell auf? Erstmal gar nicht, lautete die Antwort der Staats- und Regierungschefs, schließlich habe man ja noch etwas Zeit. Es sei „nicht bedrohlich“, meinte Merkel, wenn es „heute noch keine Entscheidung“ gebe.





Bis zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Europa-Parlamentes am 2. Juli in Straßburg seien ja noch ein paar Tage hin.

Das sind die wenigen Fakten. Dennoch hat sich viel bewegt. Aus der Konfrontation zwischen der deutschen Kanzlerin und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron scheint inzwischen so etwas wie ein geordnetes Miteinander zu werden. Zumindest signalisierte das eine Mitteilung aus dem Pariser Präsidentenpalast am Mittwoch, in der es hieß: „In diesen Debatten wird nichts gemacht werden ohne eine deutsch-französische Vereinbarung.“

Wie diese aussehen könnte, überstieg an diesem Donnerstag allerdings die Fantasie vieler. Denn wenige Tage nach der Europawahl hatte sich Macron ausdrücklich gegen den christdemokratischen Spitzenkandidaten Manfred Weber als neuen Kommissionspräsidenten ausgesprochen, Merkel verteidigte den CSU-Politiker.

Signal der Stärke aus dem Parlament bleibt aus

Die Operation wird nicht einfach: Eigentlich wollten sich die vier großen Fraktionen im Parlament bis zum Donnerstag auf ein programmatisches Arbeitspapier für die kommenden fünf Jahre einigen, um den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Kommissionschef Jean-Claude Juncker an die Leine zu legen.

Doch daraus wurde nichts. Somit fehlte die ursprünglich beabsichtigte machtvolle Demonstration der Volksvertreter, die nicht nur inhaltlich, sondern auch personell einen Namen anbieten wollten, der über eine Mehrheit verfügt.

Stattdessen ging das vielstimmige Getöse munter weiter. Grünen-Fraktionschefin Ska Keller sagte, man brauche „kein Postengeschachere, sondern eine andere Politik“, während ihr belgischer Parteifreund Philippe Lamberts fast zeitgleich Anspruch auf „wenigstens einen Topjob für die Grünen“ erhob.

Gestern war ich vorsichtig optimistisch. Heute bin ich eher vorsichtig als optimistisch. Donald Tusk, EU-Ratspräsident





Der Sozialdemokrat Bernd Lange, frisch gewählter Vizechef seiner Fraktion, brachte sogar eine Abstimmung im Parlament mit allen drei Führungsfiguren – Manfred Weber für die Christdemokraten, Frans Timmermans für die Sozialdemokraten und Margrethe Vestager für die Liberalen – ins Gespräch.

Wer gewinne, solle dann auf den Stuhl Junckers wechseln. Und der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel empfahl Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Job als EU-Ratspräsidentin, weil sie eine der wenigen sei, die „das Gewicht (der EU, d. Red.) in der Welt kennt und bereit ist, es auch gegen heftige Widerstände zu verteidigen.“ Pech nur, dass Merkel ausdrücklich eine europäische Anschlussverwendung abgelehnt hat.

So beließen es die Staats- und Regierungschefs am Abend denn auch dabei, sich von EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Bericht anzuhören, der in der Erkenntnis gipfelte, dass „alles sehr schwierig ist“. Tusk weiter: „Gestern war ich vorsichtig optimistisch. Heute bin ich eher vorsichtig als optimistisch.“ Bevor die lange Nacht begann, schien klar, dass man sich Ende nächster Woche wiedersieht – dann aber mit dem festen Willen, ein Personalgerüst zu beschließen.