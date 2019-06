Die eigentliche Bewährungsprobe steht der EU erst noch bevor

Osnabrück. Können die politischen Akteure in Europa dem Vertrauensvorschuss gerecht werden, den die Bürger ihnen bei den Europawahlen gewährt haben? Nicht nur die Volksvertreter in Brüssel müssen liefern - vor allem die Staats- und Regierungschefs müssen ihrer Verantwortung nun nachkommen.

Vom Klimawandel über Wohlstandssicherung bis zur Migration – es gibt genug Herausforderungen, denen sich die EU in der demnächst beginnenden neuen Legislaturperiode gegenüber sieht. Bei den Europawahlen haben die Bürger den politischen Akteuren mit einer erstmals seit Jahrzehnten wieder gestiegenen Wahlbeteiligung einen Vertrauensvorschuss gewährt. Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass ihnen etwas liegt am Projekt Europa. Und dass die Politik endlich die drängenden Probleme in den Griff bekommen möge.



Der scheidende Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sein Team einst als „Kommission der letzten Chance“ bezeichnet. Sie hat sie insofern genutzt, als dass sie mit dafür gesorgt hat, dass die Bürger nicht noch mehr Vertrauen in die Union verloren haben; das befürchtete Wahldesaster blieb aus.

Die neue Kommission, die im Herbst ihre Arbeit aufnimmt, darf als „Kommission der neuen Chancen“ gelten – die sie nicht verspielen sollte. Doch die Möglichkeiten von Parlament und Kommission sind begrenzt. Denn die EU ist nur so gut, wie es ihr die Mitglieder erlauben zu sein. Sie sind nun am Zug.

In einigen Hauptstädten tragen inzwischen aber nationalistische Kräfte (Mit)-Verantwortung. Das macht auch die Entscheidungsfindung in der EU schwergängiger. Die eigentliche Bewährungsprobe steht der Gemeinschaft also erst noch bevor.