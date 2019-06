Berlin. Nicht nur politisch steht die SPD am Abgrund. Auch finanziell ist die Partei spätestens seit dem Europawahl-Desaster ein Sanierungsfall. "Für alle Ausgaben ist das Budget runtergefahren worden", verrät SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan unserer Redaktion. Reicht das Geld überhaupt noch, um die Mitglieder über die künftige Spitze abstimmen zu lassen?

Auf die Frage, ob der ältesten Partei Deutschlands die Pleite drohe, antwortet Nietan mit einem klaren "Nein". Doch dass den Genossen das Wasser bis zum Hals steht, daraus macht er keinen Hehl. Schon im Dezember hatte der 55-Jährige von einer "finanziell angespannten Situation" berichtet. Und durch die massiven Verluste bei der Europawahl "hat sich die Finanzlage in der Tat nicht verbessert".



Man könnte das eine gewaltige Untertreibung nennen. Im Januar wurde der letzte Rechenschaftsbericht mit Zahlen von 2017 veröffentlicht. Das Jahr der Bundestagswahl hatten die Genossen mit 15 Millionen Euro minus abgeschlossen, trotz höherer Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das Reinvermögen schmolz von 217 auf 202 Millionen Euro.

Es folgten zwei Sonderparteitage, ein Mitgliederentscheid über die Groko, Regionalkonferenzen, ein ordentlicher Parteitag und ein umstrittenes Debattencamp. Kostenpunkt: Sechs Millionen Euro - mindestens. Die Wahlniederlagen von 2018 schlagen mit zwei Millionen Euro Mindereinnahmen zu Buche.

"Gegenstand interner Berechnungen"

Und dann kam auch noch der 26. Mai: 2,089 Millionen Wähler gingen der SPD bei der Europawahl abhanden, ein brutaler Einschlag ins "Wählerstimmenkonto" der Bundestagsverwaltung. Jede Stimme oberhalb von vier Millionen ist 83 Cent wert. Die Folgen für die SPD: Noch einmal 1,734 Millionen Euro weniger!

Vor diesem Hintergrund muss die SPD-Führung am Montag entscheiden, wie die Basis bei der Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers von Ex-Parteichefin Andrea Nahles einbezogen wird. Generalsekretär Lars Klingbeil wünscht sich, dass die Kandidatinnen und Kandidaten auf einer Werbetour durchs ganze Land tingeln, bevor die Basis abstimmen kann. Kann sich die Partei das überhaupt noch leisten? Was würde eine Urwahl kosten? "Das ist in erster Linie Gegenstand unserer internen Berechnungen", erklärt Nietan. "Wir sind eine Partei, die ihre Mitglieder beteiligt. Innerparteiliche Demokratie kostet Geld."

Im Klartext: Die Urwahl soll ermöglicht werden - trotz allem. Das sieht auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil so. "Es gibt keine Alternative dazu", sagte das SPD-Schwergewicht kürzlich im Interview mit unserer Redaktion. Die Bundes-SPD habe ihre Mitgliedern "wirklich sehr viel zugemutet". Wenn die Basis nun nicht über ihre neue Spitze mitentscheiden dürfe, "möchte ich die Reaktionen nicht erleben".

Anzeige Anzeige





In der Parteizentrale hat Schatzmeister Nietan den Rotstift längst angesetzt. "Für alle Ausgaben ist das Budget runtergefahren worden", erklärt er: Veranstaltungsstandards, Agenturen und so weiter, überall wurde gestrichen. "Auch Stellen wurden zum Teil nicht wiederbesetzt oder sind ausgelaufen. Die verbliebenen Aufgaben schultern die Kolleginnen und Kollegen mit", gewährt Nietan Einblick in den täglichen Kampf, den Kopf über Wasser zu halten.

Die Umstrukturierung läuft auf Hochtouren. "Klar ist, es wird Aufgaben geben, die das Willy-Brandt-Haus zukünftig nicht mehr übernimmt. Es wird aber auch Aufgaben geben, in denen noch mehr Ressourcen fließen müssen, sowohl personell als auch finanziell. Das wollen wir mit dem vorhandenen Personal meistern", so der Kassenwart. Vorrang soll der Bereich Digitales haben. Ein zweistelliger Millionenbetrag wurde hier schon investiert, und damit soll es weitergehen.

Ansonsten lautet die Devise: Sparen, sparen, sparen - und intensiv nach neuen Einnahmequellen suchen. Schon länger versucht die SPD, Büroflächen in ihrer Parteizentrale zu vermieten. "Die Nachfrage ist da", sagt Nietan. Ob tatsächlich schon zahlende Mieter gefunden sind, will er nicht verraten.

"Wir spekulieren nicht"

Bei der Basis wird gebettelt. Einzelne Landesverbände hätten bereits "erfolgreich bei unseren Mitgliedern darum geworben, ihren Beitrag anzupassen", sagt Nietan. Mehr zahlen für eine Partei, die aus Sicht vieler ihrer Mitglieder ganz viel falsch macht - das sorgte in so machen Kreisverband aber auch für zusätzlichen Verdruss. Auch wenn Nietan sagt: "Wir sind eine Partei, die vor allem von der Spenderbereitschaft ihrer eigenen Mitglieder profitiert", klingt das wie das Pfeifen im Walde.

Als Verzweiflungstat war schon gedeutet worden, dass Union und SPD vor einem Jahr eine Anhebung der Parteienfinanzierung durch den Bundestag gepaukt hatten. 25 Millionen Euro sollte das den Groko-Parteien einbringen. Seitdem hat sich auch für die CDU die Finanzlage verschlechtert. Die Christdemokraten büßten bei der Europawahl 375.000 Stimmen ein, macht minus 311.250 Euro.

Doch die Oppositionsparteien wollen nicht mitmachen, obwohl sie selbst profitieren würden. Sie haben eine Normenkontrollklage gegen die Anhebung der Parteienfinanzierung eingereicht. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes steht aus.

Gerät die SPD womöglich in ganz schweres Fahrwasser, wenn das Gericht den Geldsegen am Ende untersagt? Schatzmeister Nietan bleibt betont gelassen: "Bei unseren Finanzplanungen spekulieren wir nicht, sondern planen seriös", sagt er. "Beide Szenarien haben wir im Blick."