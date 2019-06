Osnabrück. Es geht hoch hier in der Debatte um die Ausgestaltung des staatlichen Tierwohllabels. Der Bund setzt auf Freiwilligkeit, das Land Niedersachsen auf Pflicht. Das Bundesagrarministerium zieht Parallelen zur jüngsten Maut-Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof.

Das Bundesagrarministerium warnt davor, dass eine verpflichtende Tierwohl-Kennzeichnung auf Fleischverpackungen das gleiche Schicksal erleiden könnte wie die Pkw-Maut. Agrarstaatssekretär Hermann Onko Aeikens sagte unserer Redaktion: „Wer eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung einführen will, dem droht juristischer Ärger mit den europäischen Nachbarn. Das Thema Pkw-Maut lässt hier grüßen.“

Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor die deutschen Mautpläne gekippt, weil diese nach Aufassung der Richter Ausländer diskriminieren. Das Agrarministerium geht davon aus, dass Nachbarländer auch gegen eine Pflichtkennzeichnung von Fleischprodukten klagen könnten.



Zuvor hatte die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen eine Bundesratsinitiative angekündigt. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) forderte eine verpflichtende Kennzeichnung der Haltungsbedingungen, die sich an der Kennzeichnung auf Eier-Verpackungen orientiert. Hier zeigen Ziffern an, wie das Huhn gelebt hat. Auch aus der Wirtschaft gibt es entsprechende Forderungen.

Das Bundesministerium von Julia Klöckner (CDU) arbeitet derweil seit Jahren an einem freiwilligen Label -zunächst nur für Schweine. Teilnehmende Bauern müssen den Tieren unter anderem mehr Platz bieten. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll im Juli im Bundeskabinett besprochen werden.



Er sei sehr optimistisch, dass die anderen Ressorts zustimmen würden, so Staatssekretär Aeikens. Er wirbt:

„Unser Label ist ein Beitrag für ein besseres Image der Bauern.“

Die Bundesregierung kann das Label auch ohne Zustimmung der Bundesländer im Bundesrat umsetzen. Allerdings muss sich der Bundestag mit dem Gesetzentwurf befassen.



Widerstand im Bundestag

Nach Informationen unserer Redaktion gibt es nicht nur innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion Widerstände gegen Klöckners Label-Pläne. Der agrarpolitische Sprecher Rainer Spiering sagte: „Wir erwarten, dass ein staatliches Label differenzierter und verpflichtend sein muss." Auch die CDU/CSU-Fraktion ist gespalten, heißt es aus Kreisen der Union. Staatssekretär Aeikens warnte:

„Wer verhindern will, dass wir rasch mehr für das Tierwohl in Ställen tun, der fordert eine verpflichtende Kennzeichnung.“

Erklärtes Langfristziel der Bundesregierung ist ebenfalls eine verpflichtende Kennzeichnung. Diese jetzt umzusetzen, würde allerdings zu weiteren Verzögerungen führen, so die Argumentation aus Berlin. Die EU müsste dem Vorhaben erst zustimmen, das würde Zeit kosten. Plan jetzt ist: 2020 soll Tierwohlfleisch im Supermarkt zu kaufen sein.



In den Kühltheken gibt es mittlerweile aber reichlich Angebote, die dem Verbraucher signalisieren sollen, wie Tiere gehalten worden sind. So haben die großen deutschen Handelsketten einen sogenannten Haltungskompass auf den Weg gebracht, der in vier Stufen signalisiert, wie das Tier gelebt hat. Darüber hinaus gibt es die Wirtschaftsinitiative Tierwohl, bei der bessere Haltungsbedingungen über einen Fonds finanziert werden. In den zahlt der Handel ein. Beide Label sind auf dieser Verpackung zu sehen: