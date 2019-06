Donald Trumps Wiederwahl ist kein Selbstläufer

Osnabrück. Nun ist es amtlich: Donald Trump will eine zweite Amtszeit. Beim Startschuss für die Wiederwahl-Kampagne vor Tausenden Anhängern in Orlando erwies sich der US-Präsident einmal mehr als begnadeter Einpeitscher.

Einmal mehr wurde klar: Trump gefällt sich in der Rolle desjenigen, der gängige Feindbilder beschwört und politische Gegner verunglimpft. Seine Taktik, Angst und Schrecken vor einer liberalen Gesellschaft mit ihren „Lügenmedien“ im Allgemeinen sowie Ausländern und „charakterlosen Demokraten“ im Besonderen zu verbreiten, könnte aufgehen – zumindest solange, wie die US-Wirtschaft floriert.



Ökonomen aber warnen bereits, der Aufschwung sei einer auf Pump; die zahlreichen Handelskriege würden noch ihren Tribut fordern. Gleichwohl lieben Trumps Anhänger ihren Kümmerer gerade dafür, dass er jede Kritik an seiner Politik als Lüge und Verrat an den USA abtut. Mit mir, so die Botschaft des Republikaners, seid ihr stets auf Seiten der Gewinner, denen die Welt Respekt zollt. Dagegen müssen die Demokraten erst mal ein Mittel, sprich: einen Kandidaten finden, der die Massen ebenso elektrisiert wie Trump. Joe Biden? Bedingt.

Dennoch kann sich Trump nicht zurücklehnen, die Wiederwahl ist kein Selbstläufer. Die US-Gesellschaft ist polarisiert wie nie zuvor. Es wird nun darauf ankommen, welches Lager seine Basis besser mobilisieren kann.